Unohtiko Kokkola nuoret? – Kokkolan nuorisovaltuusto otti kantaa kaupungin henkilöstöä koskevien lomautusten vaikutuksiin

Kokkola

Kokkolan nuorisovaltuusto on ottanut kantaa Kokkolan kaupungin koko henkilöstöä ensi vuonna koskeviin kahden viikon lomautuksiin. Nuorisovaltuusto pelkää, että lomautuspäätöksessä on unohdettu lasten oikeudet, joiden tulisi ohjata kaikkea lapsiin vaikuttavaa päätöksentekoa. Nuorisovaltuusto on huolissaan lomautusten monista ja pitkäkestoisista vaikutuksista kaupungin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiinsä.

"Hetkellisistä säästöistä tulee Kokkolan kaupungille maksettavaa, kun lapset, nuoret ja perheet alkavat oireilla tai heidän koronavuotensa oireilu jatkuu. Lomautus niin varhaiskasvatuksessa, opetuspalveluissa, oppilas- ja opiskelijahuollossa, nuorisopalveluissa kuin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa kuormittaa henkilökunnan lisäksi lapsia, nuoria ja perheitä.

Nuorisovaltuusto on sitä mieltä, että lomautus on huono asia lähes jokaiselle lapselle ja nuorelle. Vuosi 2020 on ollut jo valmiiksi vaikea.", nuorisovaltuusto toteaa kannanotossaan.

Nuorisovaltuuston kokouksessa 10. joulukuuta esitelty kannanotto kohdistetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle ja sivistystoimen johtaville viranhaltijoille.

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että koulupäiviä lyhennettäisiin tasaisesti, ettei lomautuksen vaikutus olisi kerralla niin suuri.

"Poikkeuksellinen koronavuosi 2020 uuvutti oppilaat, opiskelijat ja työntekijät. Etäopetus ja tilanteen epävarmuus vaikuttivat ja vaikuttavat yhä jaksamiseen, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, koulumenestykseen ja jopa jatko-opintomahdollisuuksiin. Etäopetus sopii muutamille, mutta ikävä kyllä suurimmalle osalle ei. Eikä etäopetuskaan onnistu ilman opettajia ja koulunkäynninohjaajia. --

Opiskelutaakka ja paine itsenäiseen opiskeluun vailla ohjausta lisääntyy, järjestetään opetus lomautusten aikana etäopiskeluna tai ei. Alakouluissa suunniteltu useamman luokan yhdistäminen yhden opettajan opetukseen häiritsee opiskelurauhaa, vaarantaa oppimista ja keskittymistä sekä tuo työrauhaongelmia. Opettajat tekevät näiden ehkäisemiseksi töitä kouluissa joka päivä. Ikävä kyllä lomautus voi pyyhkiä tämän työn turhaksi.

Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelurauha ja oppiminen häiriintyvät niin ikään, eikä tarpeellista huomiota ja tukea saada, kun tuttu ja turvallinen opettaja on lomautettuna. Miten tunnit järjestetään niin, että osa opettajista on poissa? Lukujärjestyksen rikkonaisuus ja opetuksen kuormittuminen lisääntyvät, jos opettaja on poissa aine kerrallaan. Opetuksen laatu sen sijaan kärsii, jos muiden aineiden opettajat joutuvat sijaistamaan kahden viikon ajan oman työnsä ohessa."

Nuorisovaltuusto nostaa esiin myös huolen erityisen tuen tarpeessa olevista oppilaista ja opiskelijoista.

"Opettajien ja koulunkäynninohjaajien puuttuessa tai vähentyessä ei henkilökohtaista apua ja tukea voida antaa niille, jotka sitä tarvitsisivat ja ovat siihen oikeutettuja. Tästä koituvat seuraukset voivat olla pitkäkantoiset."

Koronavuosi ja poikkeusolot vaikuttivat ja vaikuttavat yhä laajasti perheiden sisäisiin oloihin, jotka eivät kaikilla ikävä kyllä olleet lähtötilanteessakaan hyvät. Monelle koulu ja oma opettaja ovat ainoa turvallinen paikka ja turvallinen aikuinen arjessa. Koulussa saa olla rauhassa ja turvassa lapsena tai nuorena, joka nähdään ja jota kuullaan. Ikävä kyllä joillekin päivän ainoa lämmin ruoka on juuri koulussa tarjottava ruoka."

Kokkolan nuorisovaltuusto on huolissaan myös opettajien ja muun henkilökunnan jaksamisesta. Opettajien jaksaminen heijastuu opetukseen ja sen laatuun.

Lomautus vaikuttaa myös oppilas- ja opiskeluhuoltoon, joiden palveluista ei nyt ole nuorisovaltuuston mukaan aika tinkiä, vaan niitä tulee tarjota entistä laadukkaammin, nopeammin ja pitkäkestoisemmin.

Lomautuksen vaikutuksista nuorisopalveluihin nuorisovaltuusto on myös huolissaan.

"Lomautusten sijoittuminen kesäaikaan tarkoittaisi sitä, että Ankkuri-tiimi tai etsivät nuorisotyöntekijät eivät palvelisi asiakkaita, eikä kesäkerhoa, -leirejä tai työtreeniä järjestettäisi.

Nuorisotilat olisivat vuorotellen tai yksi kerrallaan kiinni eikä koulunuorisotyö toimisi, jos lomautus sijoittuisi kesän ulkopuolelle.

Jalkautuvaa tai digitaalista nuorisotyötä ei voitaisi tarjota, kuten keväällä 2020, kun nuorisotilat menivät koronan takia kiinni. Nuorisotilat ovat joillekin nuorille ainoita vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa on ystäviä ja turvallinen aikuinen. Työtreeni sen sijaan on ainutkertainen palvelu, jossa opitaan tärkeitä sosiaalisia ja työelämätaitoja, saadaan työkokemusta ja tienataan hieman taskurahaa."

Myös perheiden hyvinvointi on huolena: "Koronavuoden lisäksi huoli perheen taloudellisesta tilanteesta on saanut aikaan pidentynyttä stressiä, ahdistusta ja huolta. Perheen sisäiset olot ovat joissakin perheissä kärsineet ja kärsivät lomautusten takia entisestään, jos koulunkäynti hankaloituu eikä tarpeellisia palveluita ja tukea ole saatavilla."

Nuorisovaltuuston kannanoton mukaan hyvinvointiin vaikuttavat myös kulttuuri-, harrastus- ja liikuntapalvelut, joiden tarjonta on ollut jo ajoittain vähäistä koronankin takia.