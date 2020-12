Hehkuviinikioskit ovat saksalaisten henkireikiä, mutta myös koronalinkoja – Virus sulkee kaupat keskiviikkona

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Berliini

Berliinin toiseksi tärkeimmällä ostoskadulla Schlossstrassella tuntuu lauantailta, vaikka on arkipäivä. Ihmisiä kulkee pitkästä aikaa kiireisenä kaikkialla. Nyt tiistaina on viimeinen päivä tehdä jouluostokset suurimmassa osassa kauppoja, sillä keskiviikkona alkaa koronasulku.

Päivittäistavarakauppoja ja esimerkiksi apteekkeja lukuun ottamatta kaupat sulkevat ovensa eikä niitä avata enää ainakaan ennen loppiaista. Lapsilla ei ole enää asiaa koululuokkiin eikä vanhemmilla työpaikoille, jos etätyö on mahdollista.

Otamme vuoden viimeiset hehkuviinit katukioskista. Katujen hehkuviinikioskeista on tullut kotiin käpertyneiden ihmisten henkireikiä tuntea muiden ihmisten läsnäolo ympärillään. Mutta ne ovat myös koronalinkoja. Siksi nekin menevät kiinni keskiviikosta eteenpäin.

Kauheinta koronakaaosta ei viimeisestä päivästä ennen sulkua näyttänyt silti tulevan. Katujen kuhina tuntuu liikkeissä vain rajoitetusti. Yleensä ovella tuima turkkilainen turvamies pitää huolta, ettei liikkeessä ole enempää kuin yksi asiakas 20 neliömetriä kohden. Suurin osa ihmisistä pitää maskia myös ulkona kiireisimmillä kauppakaduilla.

Sen sijaan yhä useamman kaupan ovelle on myös jo laitettu lappu. Pahiten korona-aika on iskenyt keskustojen pikkukauppoihin, joissa toimistotyöläiset ja turistit tapasivat pistäytyä. Saksan vähittäiskauppaliitto HDE:n kyselyn mukaan keskustojen pikkukaupoista yli puolet pelkää olemassaolonsa puolesta. Vaatekaupoista niin tekee jopa kaksi kolmasosaa. Pari päivää sitten ennen koronasulkupäätöstä kävely keskustan ostoskeskuksissa tuntui käynniltä kummituskartanossa. Niin hiljaisia erityisesti turistikortteleista on tullut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Saksassa pysyy aika hyvin perillä naapurien ostokäyttäytymisestä, koska täällä postipoika antaa pakettisi naapurille, jos et ole toimitusaikana kotona. Tällöin tosin pitää pakettia noudettaessa – suomalaista kauhistuttavasti – myös vaihtaa naapurin kanssa muutama ystävällinen sana.

Olemme tänä vuonna kaikkien naapureiden kanssa ostaneet verkosta enemmän kuin koskaan. ”Sääliksi käy pikkukauppiaita”, sanoi myös naapurin rouva, mutta entisiin tapoihin ei enää ole täysin paluuta.

Kuriirikuljetukset toimivat täällä Suomea paljon paremmin. Monelle pikkukaupalle tämä tiistai oli kaikkien aikojen viimeinen päivä.