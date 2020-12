Hallinto-oikeus kielsi Haapajärven susilauman pyynnin – Toimeenpanokielto heti voimaan, valitusten käsittelyyn voi kulua vuosikin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kieltänyt Suomen Riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan toimeenpanon Haapajärven susilauman tappamiseksi. Toimeenpanokielto on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt lupapäätöksestä tehdyt valitukset.

– Hallinto-oikeuden päätökseen valitusasioissa tahtoo mennä kuukausia tai vuodenkin verran. Lupa susien pyyntiin on voimassa 29. joulukuuta asti, eli kyllä tämä nyt oli tällä taputeltu, toteaa Oulun alueen riistapäällikkö Harri Hepo-oja.

Neljän suden poistamiseen myönnetystä poikkeuslupapäätöksestä on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan valituksen ovat jättäneet yksityishenkilö ja luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan paikallisyhdistykset. Valituksissa vaadittiin myös päätöksen toimeenpanokieltoa.

Lupa-aika susien pyyntiin alkoi 13. joulukuuta. Heikon lumitilanteen vuoksi pyyntiin ei tiettävästi ole päästy, sillä lupaehdoissa edellytettiin, että pyynnin kohdistuminen oikeisiin susiyksilöihin tulee varmistaa lumijälkien perusteella.

Hepo-oja kertoo, että poikkeusluvan myöntäminen kokonaisen lauman poistamiseen on erittäin harvinaista. Yksittäisten susien pyyntiin poikkeuslupia on Oulun Riistakeskuksen alueella myönnetty tänä syksynä Kalajoelle suden aiheuttamien lammasvahinkojen perusteella.

– Siitä päätöksestä ei valitettu, mutta kyllähän se muuten yleistä on, että näistä valituksia tehdään, Hepo-oja sanoo.

Koiravahinkojen perusteella poikkeuslupa kahden suden pyytämiseen myönnettiin Pohjois-Pohjanmaan alueelle viimeksi pari vuotta sitten. Kokonaisen lauman poistoon ei Hepo-ojan mukaan ole lupaa myönnetty ainakaan viime vuosina.

Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa jatkuu siten, että seuraavaksi oikeus pyytää Suomen Riistakeskukselta lausunnon luvan laillisesta perusteesta. Lopullisessa ratkaisussa hallinto-oikeus päättää, onko poikkeuslupa ollut lain perusteiden mukainen.

– Hallinto-oikeuden ratkaisu ohjaa Riistakeskuksen tulevia päätöksiä lupa-asioita harkittaessa, Hepo-oja toteaa.

Aiemmissa suden pyyntiä koskevissa tapauksissa hallinto-oikeus on Hepo-ojan mukaan tehnyt ratkaisuja molempiin suuntiin.

