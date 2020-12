Liikenne- ja viestintävirasto asettaa liikennöintivelvoitteen Helsingistä Kokkola-Pietarsaareen lentokentälle – Velvoite voimaan ensi keväänä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt julkisen palvelun velvoitteen asettamisesta viidelle kotimaan lentoreitille. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Kokkola-Pietarsaaren, Joensuun, Jyväskylän, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana.

Julkisen palvelun velvoitteella on tarkoitus varmistaa Helsingin ja näiden viiden alueen saavutettavuus nykytilanteessa. Myös Savonlinnaan tullaan asettamaan liikennöintivelvoite. Kotimaan lentoliikenteen tukeminen ja palveluvelvoitteen asettaminen on mahdollista EU:n lentoliikenneasetuksen nojalla.

– Olemme Traficomissa katsoneet, että liikennöintivelvoitteen asettaminen näiden viiden yhteysvälin osalta on tällä hetkellä välttämätöntä, jotta alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan turvata", sanoo johtaja Pipsa Eklund Traficomin tiedotteessa.

Traficomin tarkoituksena on kilpailuttaa näille yhteysväleille lentoliikennetoimija, jolle on mahdollista asettaa julkinen palveluvelvoite. Kilpailumenettelyyn on mahdollista osallistua kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien, jotka katsovat voivansa pystyä tarjoamaan julkisen palveluvelvoitteen kriteerien mukaisia yhteyksiä. Traficom on toimittanut tarvittavat tiedot kilpailutuksesta Euroopan komissiolle ja tiedottaa välittömästi, kun tarjouspyynnöt on julkaistu.

Julkisen palveluvelvoitteen valmistelun aikana Traficom on käynyt tiivistä keskustelua maakuntien edustajien kanssa ja maakuntien erityispiirteet matkustajaprofiilissa sekä matkustustarpeissa on huomioitu. Hankittava palvelutaso on määritelty näiden pohjalta ja se on suhteutettu käytettävissä olevaan määrärahaan.

Finnair lopetti kotimaan lennot Kruunupyyhyn ja neljälle muulle maakuntakentälle eli Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin viime maaliskuussa koronapandemian käynnistyttyä.

Lennot Kruunupyyhyn olivat tauolla 3. marraskuuta asti. Lennot jatkuvat maaliskuun loppupuolelle 2021.

Finnair ilmoitti syyskuussa lopettavansa kaupalliset lennot Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kruunupyyn maakuntakentille 27.3.2021 jälkeen. Yhtiö on karsinut sekä lentokohteita että kaikkien kohteiden viikkovuoroja koronapandemian takia rajusti heikentyneen kannattavuuden takia.

Finnairin ilmoituksen jälkeen lentoyhteyksien jatkumiselle on etsitty kiivaasti jatko- ja toteutustapaa. Liikenne- ja viestintäministeriön alueiden lentoliikennettä selvittänyt työryhmä eli liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) työryhmä esitti syyskuun puolivälissä, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille vuoden 2021 loppuun saakka.

//uutista täydennetty klo 14.59 Finnairin tekemän päätöksen ja lentojen aiemman tilanteen osalta//

