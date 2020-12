Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sudet puhuttavat – Toivotaan malttia kuunnella erilaisia näkemyksiä

Susi on sana, joka laukaisee voimakkaan keskustelun. Mediassa voidaan olla kutakuinkin varmoja, että susista kirjoittaminen tuo uutispalveluun kävijöitä ja keskustelua syntyy houkuttelematta.

Sudet ja ihmiset eivät tunnu mahtuvan samalle seudulle. Kun sudet tekevät pahaa vahinkoa vaikkapa lammaslaumassa, on ymmärrettävää, että väki huolestuu. Myös koiravahingot ovat puhuttaneet tänä syksynä. Susien suojelun kannalla oleva väki muistuttaa siitä, kuinka harvinaista suden ja ihmisen kohtaaminen on puhumattakaan siitä, että susi olisi vahingoittanut ihmistä.

Nyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kieltänyt Suomen Riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan toimeenpanon Haapajärven susilauman tappamiseksi. Toimeenpanokielto on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt lupapäätöksestä tehdyt valitukset.

Oulun alueen riistapäällikkö Harri Hepo-oja arvioi Keskipohjanmaassa, että poikkeusluvan myöntäminen kokonaisen lauman poistamiseen on erittäin harvinaista. Yksittäisten susien pyyntiin poikkeuslupia on Oulun Riistakeskuksen alueella myönnetty tänä syksynä Kalajoelle suden aiheuttamien lammasvahinkojen perusteella.

Petokeskustelunkin soisi olevan sen verran maltillista, että keskustelua voidaan aidosti käydä.