Poliisi tutkii edelleen ylivieskalaisen Martti Perkkiön katoamista – Poliisi pyytää vihjeitä valvontakameratallenteista

Poliisi tutkii edelleen 84-vuotiaan ylivieskalaisen Martti Perkkiön katoamista viime keskiviikkona 9.12. klo 10 jälkeen.

Poliisi kertoo keskiviikkona iltapäivällä antamassaan tiedotteessa, että myös joukko vapaaehtoisia etsijöitä on ollut mukana etsinnöissä – viikolla muun muassa tiistaina. Viikonloppuna etsintöihin osallistui yli sata vapaaehtoista.

Poliisi jatkaa tiedotteessaan, että Perkkiöstä ei ole edelleenkään täysin varmoja, vahvistettuja havaintoja katoamishetken jälkeen. Hän poistui kotoaan Kaisaniemen Kelokujalta mahdollisesti keskustan suuntaan.

Poliisi esittää pyynnön kaikille ylivieskalaisille yrityksille ja yksityisille, joilla on tallentava valvontakamerajärjestelmä Kaisaniemen ja keskustan välisellä alueella sekä keskustan ja Savarin alueilla. Kameratallenteita pyydetään tarkastelemaan keskiviikosta 9.12. klo 10 alkaen, mahdollisimman pitkälle.

– Mikäli kuvissa näkyy Perkkiötä muistuttava henkilö, pyydetään ottamaan yhteys Ylivieskan poliisiaseman palvelupäivystyksen numeroon 0295 416409 tai sähköpostiin tutkinta.ylivieska@poliisi.fi. Yhteyttä voi ottaa myös Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 416194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi. Ylivieskassa asuvia ihmisiä pyydetään myös tarkastamaan omat pihansa ja piharakennuksensa sekä asuinpaikkansa lähialueet mikäli mahdollista, poliisi tiedottaa.

Perkkiöllä on katoamishetkellä ollut yllään sinisävyinen ulkoilupuku, jonka takin päällä vyö, jossa on kännykkäkotelo. Jalassaan hänellä ovat olleet ruskeat varrelliset kengät ja päässään pipo. Perkkiö on hoikkavartaloinen, 168 senttiä pitkä ja käyttää silmälaseja.