Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ensimmäinen korona-ajan joulu on lähellä – Pidetään huolta toisistamme

Ensimmäinen korona-ajan joulu lähestyy ja voi varmasti sanoa, että lähiaikojen juhlapyhät pysyvät mielessä pitkään. Koronahuoli leimaa joulusuunnitelmia, sukujen kokoontumisia ja matkustamista.

Keski-Pohjanmaalla nykyiset suositukset ovat saaneet jatkoa tammikuun 10. päivään saakka. Tuore päätös johtuu ennen kaikkea siitä, että tautitilanne on lähialueilla huonompi kuin Keski-Pohjanmaalla. Se estää keventämästä suosituksia ja rajoituksia. Viranomaisryhmä linjasi siis, että maakunta on kiihtymisvaiheessa, vaikka tautitilanne onkin helpottanut.

Keskipohjanmaan levikkialueella Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheen suositukset ovat voimassa kuukauden.

Miten sitten pitäisi toimia joulunajan tapahtumien kanssa? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole suositellut, että jouluksi pitäisi eristäytyä kotiin, vaikka järjen pitääkin olla käytössä.THL:n mukaan sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää vaan keksiä muita turvallisia tapoja juhlien järjestämiseen.

Jos jouluna halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle kymmenen hengen ryhmissä. Suurissa perheissä noihin lukemiin päästään ilman perheen ulkopuolisia vieraitakin.

Joulutapaamisissa suositellaan mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyksiä. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi vanhimmat ikäihmiset eivät välttämättä pysty omin päin järjestämään etäkokouksia jouluna. Vaikka koronaturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia, on sekin tärkeätä, että ihmiset eivät "hylkää" läheisiään. Yksinäisyys juhlapyhinä voi olla musertavaa varsinkin, kun mielikuvat toisten jouluista voivat olla hyvinkin idyllisiä.

Ei tarvitse olla asiantuntija voidakseen sanoa, että yritetään ihmiset jaksaa tämä loppuvuosi. Eikä lähdetä laukalle pyhinä vaan käytetään maskeja, turvavälejä ja pidetään huolta toisistamme.