Lukijan mielipide: Keskustan viesti näkyy

Tohtori Erkki Kujala kehui keskustan saavutuksia ja ihmetteli keskustan gallup-tuloksia.

Jo kesällä Antti Hietaniemi totesi, että Sipilän jätettyä puolueen puheenjohtajuuden, on puolue ollut aika hukassa. Puoluehan oli hukassa jo Sipilän hallituksen aikana.

Puolueen alamäki alkoi silloin, kun Sipilä järjesti Anne Bernerille Suomen kansalaisuuden, jotta hänet voitiin ottaa v.-15 keskustan vaalilistalle sitoutumattomana. Bernerin Sipilä löysi ajatuspaja Liberan hallituksen puheenjohtajan paikalta. Nyt Liberan hallituksen puheenjohtaja on Elina Lepomäki ja varapuheenjohtaja Björn Wahlroos, joiden arvomaailman jokainen tietää.

Näin Sipilä vahvisti omaa kokoomuslaista arvomaailmaansa valitsemalla Bernerin hallitukseensa sivuuttaen samalla kokeneet keskustalaiset kansanedustajat.

Mika Lintilä kertoi saadessaan ministerin pestin, että tätä on odotettu 17 vuotta. Berner pääsi keskustan ministeriksi, vaikka ei ollut edes keskustalainen. Nyt hänen saavutuksensa tunnetaan mm. liikennekaaresta ja taksiuudistuksesta sekä hallituksesta häipymisestä.

Edellisen kok. hallituksen ajamaa hallintarekisteriä keskusta ei hyväksynyt, mutta Sipilän hallitus hyväksyi sen heti. Sipilän hallitus hyväksyi myös heti Orpon ehdottaman sijoitussäästötilin hyvätuloisille, jotta hekin voisivat vaurastua.

Näin keskutapuolueen arvomaailma oli muuttunut. Entisestä maaseudun pienituloisten ja heikompiosaisten hyvinvoinnista huolehtivasta puolueesta oli tullut hyvä- ja suurituloisten vaurastumista ajava puolue.

Alle 1000 e/kk ansaitsevia eläkeläisiä on n. 115 000 ja hyvin pienillä tuloilla eläviä lapsiperheitä on myös erittäin paljon, ja nämä keskusta on hylännyt, sillä hyvätuloisten vaurastuminen on tärkeämpää.

Aivan suotta Erkki Kujala epäilee, että keskustan viesti ei näy. Gallupissa viesti näkyy hyvin selvästi.

Kalevi Puusaari

Kalajoki