Hanna Raution kolumni: Ametistilöytö on kuin tarina suoraan Muumi-sadusta

Keskipohjanmaa kertoi viime viikonloppuna toholampilaismiehen Kannuksesta tekemästä ametistilöydöstä. Uutinen oli kuin suoraan sadusta! Tarkemmin ottaen Muumilaakson tarinoiden jaksosta, jossa Nipsu löytää pyöreältä saarelta ametistiluolan.

Maanantaina Geologian tutkimuskeskus tiedotti palkituista kivinäytteistä, minkä yhteydessä ilmeni, että Kannuksesta, Kalajoelta ja Reisjärveltä on löydetty kultaa. Siis kultaa!

Päässä alkoi välittömästi soimaan Tiernapojat-kappaleen kohta "Ja he riensivät uhraamaan. Kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Ja mirhamia". Mitä on pyhä savu? No se tulee kuumennetusta pihkasta, olibaanihartsista. Pihkaa saadaan ainakin Afrikassa kasvavista Boswellia-suvun puista. Mirhami on taas kasviöljyä, jota saadaan nesteyttämällä Commiphora myrrha -puusta valutettua pihkaa. Pyhää savua käytetään suitsukkeena ja mirhamia edelleen muun muassa luonnonlääkkeenä.

Takaisin alkuperäiseen aiheeseen. Kulta ja jalokivet luonnosta löydettynä ovat maijameikäläiselle niin eksoottinen asia, että se tuntuu välittömästi sadulta ja seikkailulta.

Kiviharrastuksesta en tiennyt ennen tämän viikon maanantaita oikeastaan yhtään mitään. Paitsi sen, että lapsena olin kokemusasiantuntija. Varmasti moni muukin on joskus elämässään, lähinnä lapsena, harrastanut kivienkeräilyä.

Oma kokoelmani oli säilössä sellaisen sohvapenkin sisällä. Sohvan istuinosan saattoi nostaa kantena pois ja sisällä säilytystilassa olivat kiviaarteeni. Muistan ainakin punaisen, kahden nyrkin kokoisen upean kiven, joka oli kuin rubiini. Sekin Muumeista tuttu. Tummissa kivissä ihailin kissankultaa (googletettuna rikkikiisua).

Joskus on tullut ulkomailta otettua matkamuistoina mukaan hienoja, huom. pieniä kiviä. Ne eivät ole enää tallessa, ja toivottavasti ei ole lapsuuskokoelmanikaan.

Mutta hauska ja lapsena tarunhohtoinen harrastus. Aikuisiällä kiviharrastuksessa olisi kyllä hohtoa, jos löytäisi ametistiluolan, tai edes ontelon.