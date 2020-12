Tunnistatko juhlapöydän väriläiskät? – Eri kalalajien mätihelmet sopivat illanistujaisiin ja kruunaavat juhla-aterian alkupalat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tuoreen mädin sesonki on yleensä lyhyt ja sen ajankohta vaihtelee kalalajin mukaan. Kaupan pakastealtaasta mätiä saa kuitenkin ympäri vuoden.

Keskipohjalaisen herkun, pienirakeisen ja kirkkaan oranssinkeltaisen siianmädin sesonki on syksyllä. Pienirakeista on myös syksyllä tuoreena saatava muikunmäti, jonka väri vaihtelee järvestä riippuen oranssinpunaisesta oranssinkeltaiseen. Mateenmäti on keltaista ja tätä erittäin pienirakeista mätiä saa tuoreena kevättalvella.

Suurikokoisinta on oranssinpunaisen kirjolohenmäti, jonka sesonki on parhaillaan joulun aikaan. Mustahelminen sammenmäti eli kaviaari on puolestaan mätien aatelia. Suomessa myytävä kaviaari on yleensä viljelyn sammen mätiä.

Tuore, käsin lypsetty mäti on kuivaa pakastettuun verrattuna. Tuoreessa mädissä on kirkas väri, kiinteä rakenne ja miellyttävä tuoksu. Tuore mäti säilyy jääkaapissa pari päivää ja sitä voi myös pakastaa. Mäti säilyy pakkasessa 3–6 kuukautta.

Sulana myyty mätikin voi olla kertaalleen pakastettua. Kahteen kertaan pakastaminen muuttaa jo mädin rakenteen liian vetiseksi. Kalatiskissä voidaan myydä pakasteesta sulatettua mätiä, jota ei kotona kannata pakastaa enää uudelleen. Tuore mäti on erikseen merkitty.

Kaupoissa on myynnissä myös täysin kasviperäistä "kaviaaria", joka on tehty merilevästä tai merilevästä ja kasviproteiinista. Kala-allergikon tai vegaanin mädin voi korvata tällaisella mustalla, oranssilla tai keltaisella merilevävalmisteella, jota käytetään mätien tapaan.

Tuore mäti tarjoillaan yleensä miedosti suolattuna blinien, saaristolaisleivän tai paahtoleivän kanssa. Mädin kanssa tarjoillaan tilliä ja hienonnettua sipulia, smetanaa, kermavaahtoa tai kermaviiliä sekä merisuolaa ja mustapippuria.

Mädistä voi tehdä hyytelöitä tai kylmiä kastikkeita kala-aterian kylkeen ja mätihelmet sopivat mainiosti myös uuniperunan tai tuulihattujen täytteeksi.

Blinit (10-15 kpl)

2,5 dl vehnäjauhoja

2 dl tattarijauhoja

0,5 l maitoa

2 kananmunaa

20 g hiivaa

1 rkl voisulaa

1 tl suolaa

voita paistamiseen

Alusta blinitaikina edellisenä päivänä tai heti aamusta, jos tarjoat niitä illalla. Blinit paistetaan yleensä pienissä valurautaisissa pannuissa. Tavallinen ohukaispannukin käy mainiosti, sillä voi paistaa useamman pikkublinin kerralla.

Erottele munista keltuaiset ja valkuaiset. Lämmitä puolet maidosta kädenlämpöiseksi. Lisää maitoon murennettu hiiva, keltuaiset, jauhot ja voisula. Kohota taikinaa huoneenlämmössä yön yli tai vähintään kuusi tuntia.

Kuumenna loppu maito ja lisää se taikinanjuureen ennen paistamista. Lisää vehnä- tai tattarijauhoja, jos taikina tuntuu löysältä. Vaahdota valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja lisää ne taikinaan varovasti sekoittaen juuri ennen paistamista.

Paista blinit runsaassa voissa. Kun blinin pinta kuplii ja kuplat alkavat aueta reikäiseksi pinnaksi, käännä blini varoen ja paista vielä hetki. Lisää tarvittaessa voisulaa pannuun.

Tonttujen paras jouluherkku

5 liivatelehteä

1/2 sitruunan mehu

2 prk kermaviiliä

2–3 keitettyä munaa

1 pieni sipuli

250 g kirjolohen-, muikun-, siian- tai silakanmätiä

hienonnettua tilliä ja ruohosipulia

ripaus suolaa ja valkopippuria

Pane liivatelehdet kylmään veteen noin viideksi minuutiksi. Lisää kermaviilin joukkoon hienonnetut munat ja sipuli, mäti sekä mausteet. Maistele ja lisää suolaa tarpeen mukaan.

Puserra liivatelehdistä vesi pois ja liuota ne kuumennettuun sitruunamehuun. Lisää liivate ohuena nauhana muiden aineiden joukkoon. Kaada seos pieniin annosvuokiin tai yhteen suurempaan vuokaan ja anna hyytyä jääkaapissa seuraavaan päivään.

Kasta vuoka hetkeksi kuumaan veteen ja kumoa hyytelö tarjolle. Tarjoa saaristolaisleivän tai paahdetun ruisleivän kanssa.

Reseptit: Pro Kala