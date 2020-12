Kaustinen syrjäytti Vetelin Suomen kinkyimpänä paikkakuntana fetissilelujen tilauksissa – Tanskalainen seksilelukauppa julkaisi tilausdataansa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustiselle tilattiin vuonna 2020 fetissi-kategorian seksileluja asukkaita kohden 1,90 kappaletta. Verkkokaupan kerroin saatiin vertaamalla tulosta maan keskiarvoon. Kaustisen kerroin on 1,90. Kakkossijalla on Tampere, luvulla 1,86. Kokkola on tilastossa sijalla 28.

Pohjoismaiden suurin eroottiikkaverkkokauppa Sinful analysoi tilausdataansa vuoden päätteeksi. Tilastoissa nostetaan esiin Suomen tuhmin, tylsin ja kinkyin paikkakunta.

Tuhmimmaksi paikkakunnaksi ylsi Kittilä, jonne on tilattu seksileluja 1,8 -kertaisesti maan keskiarvoon nähden. Tuhmimpien paikkakuntien listan sijalle kuusi nousee myös pieni Kärsämäki sekä myös Kaustinen sijalle seitsemän. Kokkola on tilastoissa sijalla 17.

Tylsimpänä kuntana on pieni Parikkala, jonne on hankittu vuoden aikana väkilukuun suhteutettuna vähiten seksileluja. Kerroin on Parikkalalle 0,17. Tylsimpien paikkakuntien listalle nousee myös Sievi sijalle 6 ja Pyhäjärvi sijalle 21 sekä Alavieska sijalle 30.

Tiedot selviävät lähes 700 000 tilauksen datasta päättyvän vuoden ajalta. Seksikerroin näyttää, millä kertoimella paikkakunnalla on tilattu seksileluja verrattuna maan keskiarvoon 1,0.

Vuonna 2019 tilastojen kinkyin paikkakunta oli Järvenpää, jonne tilattiin asukasmäärään nähden kertoimella 1,69 fetissi-kategorian seksilelua. Kaustinen tai Veteli eivät nousseet vuoden 2019 tilastoihin.

Lue myös

Ei Keski- vaan Seksi-Pohjanmaa – Kokkolan pinkki kuutti riemastutti Kuk kula -tekstillä, mutta muistatko vielä seksiuutiset Halsualta ja Vetelistä?