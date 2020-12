Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – Tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pääsi yhdessä hallituspuolueiden johtoviisikon kanssa sopuun eläkeputken poistosta.

Uudistus alkaa vaikuttaa vuodesta 2023 ja ensimmäisenä osittain 1963 syntyneeseen ikäluokkaan. Työttömyysturvan lisäpäivien mahdollisuus poistuu kokonaan 1965 syntyneiltä.

Valtiovarainministeriö laskee eläkeputken poiston työllisyysvaikutukseksi 10 300 lisätyöllistä. Positiivinen vaikutus julkiseen talouteen on noin 165 miljoonaa euroa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Marin sanoo, että hallituksen kokonaistavoite on 80 000 lisätyölliseen johtavat toimet kautensa aikana. Seuraavan kerran työllisyystoimista päätetään keväällä hallituksen puoliväliriihessä.

Eläkeputken poiston vaikutusta pehmennetään parantamalla yli 55-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla.

Irtisanotuille ikääntyville työntekijöille maksetaan ylimääräinen yhden kuukauden palkka ja kahden kuukauden koulutus työllisyysrahastosta, jota rahoittavat oma työnantaja ja muut työnantajat puoliksi. Yhteinen osa rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Yli 55-vuotiaille työttömille mahdollistetaan 70 prosentin palkkatuki kymmenen kuukauden ajaksi. Osa-aikatyön mahdollisuutta helpotetaan yli 55-vuotiaille.

Kokonaisuuden lainsäädäntö valmistellaan vielä kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pitää neuvoteltua kokonaisuutta myös kokeneiden työntekijöiden etuna.

– Toivon, että tämä viestii yrityksille, että kokeneita työntekijöitä arvostettaisiin nykyistä enemmän.

Saarikon mukaan on tärkeää, että julkinen talous jää voitolle ja työllisyys lisääntyy.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson myönsi, ettei päätös eläkeputken poistosta ollut puolueelle mieluisa.

Hän laski onnistumiseksi, ettei ratkaisu vaikuta vielä nykyisiin irtisanottuihin tai eläkeputkessa oleviin.

– Palkkatuella voi kerryttää työssäoloehtonsa, vaikka ei työllistyisi enää avoimille työmarkkinoille, Andersson muistuttaa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan eläkkeelle jääminen voi jatkossa toteutua yhä useammin porrastetusti, eikä enää yhdessä päivässä kokopäivätöistä eläkeläiseksi.

Uudistuksen vastaanotto on ollut vaihteleva.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK piti julkisen talouden vahvistumista hyvänä asiana, mutta piti yrityksille tulevaa uutta irtisanomismaksua huolestuttavana.

STTK piti esitystä tasapainoisena, vaikka se ei hyväksykään lisäpäivien poistoa. Työnantajien maksun kasvattaminen suojaa STTK:n mukaan ikääntyviä työntekijöitä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK oli pettynyt siihen, ettei esityksessä kiinnitetty enempää huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen.

Työmarkkinajärjesöt yrittivät aiemmin saada sovittua eläkeputken poistamisesta, mutta eivät päässeet yhteisymmärrykseen. Työmarkkinajärjestöjen neuvotelut päättyivät tuloksettomina marraskuun lopussa. Lopulta hallitus neuvotteli oman ratkaisunsa, kuten järjestöjen tiedossa oli.

Eläkeputken poisto on yksi valtiovarainministeriön esittämä keino työllisyyden lisäämiseksi. Hallitus on kertonut pyrkivänsä tekemään loppukautensa aikana työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutus.