Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Viitseliäästi alakoululaisille

Totte Svensson ja Bermudan kolmion salaisuus. Ohjaus Stefan Roos, Per Simonsson, 2019 Yle Teema & Fem la 26.12. klo 18.45/Yle Areena

Åke Holmberg teki kymmenen lastenkirjaa mestarietsivä Totte Svenssonin (Ture Sventon) seikkailuista vuosina 1948-1973. Suurin osa on suomennettu. Ruotsalaisessa tv-sarjassa on Stefan Roosin ja Per Simonssonin uusi käsikirjoitus. Hahmolle ollaan uskollisia, mutta nyt seikkaillaan nykypäivässä. Ratkaistavana ovat Bermudan kolmion kuulut katoamistapaukset - ”eräs maailman suurimmista mysteereistä”.

Höyrylaiva Agnes Celestia katosi Bermudalla vuonna 1925. Alusta ja miehistöä ei koskaan löydetty, paitsi konepäällikön ruumis, joka oli kulkeutunut Egyptin aavikolle. Nyt Ruotsin vaarallisin roisto Jeppe Kärppä pakenee Rimbon vankilasta rajuilman aiheuttamien sähköpurkausten aikana. Onko tällä yhteys Bermuda-ilmiöön?

Visaisen pulman ratkojaksi on rekrytoitava salapoliisi Totte Svensson (Robert Gustafsson). Mies on ehtinyt olla eläkkeellä kaksikymmentä vuotta. Svenssonin vaatimattomuus etsivänä kisaa Poirot’n kanssa. Totte lupaa ratkaista Bermudan kolmion arvoituksen tuosta vain. Keinona on pureutua rikollisen mieleen. Jos on Totte Svensson taitava naamioitumaan tehtäviä suorittaessa, myös näyttelijä Robert Gustaffson on muuntumisen mestari. Satavuotias-filmin ja jatko-osan ihailijat nauttinevat näyttelijän hajamielisestä hölmöilystä. Lapsille lisätäkyinä ovat tarinaan tuodut kymmenvuotiaat tyttökaverukset. Siv (Melina Lindskog Pascalidou) on peppipitkätossumainen rohkelikko. Gittan (Cornelia Riddez) taas on luokan älykkö ja tietotekniikka-asiantuntija. Totte Svenssonin perivihollinen Jeppe Kärppä (Johan Glans) hauskuuttaa pöllämystyneellä hahmollaan siinä missä nimihenkilökin.

Perhe-elokuvassa lumoaa vanhan ajan lastenkirjaseikkailun fiilinki. Kännyköiden ja googlaamisen maailmasta pelmahdetaan välillä myös kirjastoihin penkomaan. Totte Svensson ja Bermudan kolmion salaisuus palvelee niin nostalgiannälkäisiä aikuiseksi kasvaneita lapsenmieliä kuin nykyhetken alakoululaisia.