Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Joulu on lasten juhla myös ohjelmissa

Kilpa katsojien sieluista kiihtyy, mitä lähemmäs joulua tullaan. Perinteisillä kanavilla on monipuoliset lahjapakettinsa. Suoratoistopalvelut koristavat joulupöydän tähtisäteisillä uutuuksilla. Tarjouksia, joista on vaikea kieltäytyä.

Elisa Viihteen Pohjolan lain ensikuvista tietää olevansa laatuviihteen vietävänä. Netflixin tuoreista elokuvista löytyy Prom-musikaali Meryl Streepeineen. HBO Nordicin lippulaivaksi noussee Ridley Scottin tuottama Raised by Wolves. Mestari itse on ohjannut ensijaksot. Sarja olisi ollut TV-viikon päänosto, mutta lastenjuttu kiri viime metreillä ohi. Jouluhan on lasten juhla!

Lapset ovat keskiössä myös Raised by Wolvesissa. On se kumma, kun lapset, perhe ja kasvatus alkavat kelvata aiheeksi tekijäin ja yleisön tullessa tiettyyn ikään. Sarjan yhtenä ohjaajana on isänsä poika, Luke Scott.