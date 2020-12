Viiniarvio

Darling Cellars The Old Grain Silo 2017, Etelä-Afrikka, 17,99 €

Kun ulkona on enimmäkseen pimeää kuin säkissä, se tarkoittaa, että kelit vielä kylmenevät ja tarvitaan tukevampaa ruokaa ja juomaa. Etelä-Afrikkalainen Darling saa nimensä viljelyalueen mukaan ja on rotevaa, talven raskaampaan ruokavalioon sopivaa punaviiniä.

Sen tuoksussa on tummia marjoja, karhunvattua ja kypsää mustaherukkaa, hilloisuutta ja lievästi kahvisuutta. Rypäleinä paikallinen Pinotage ja Syrah jotka ovat kyllä aromikkaita, mutta nyt on saatu niistä normaalia enemmän irti. Kummatkin ovat jo pelkällään hyviä rypäleitä, joten yhdessä ne tuottavat herkullisen tuoksun.

Maku on vahva, runsas ja täyteläisen marjaisa, tasapainossa tuoksun kanssa. Pelkällään maistettuna hieman makeahko ja vähähappoinen tuntuma muuttuu selkeästi paremmaksi kun se yhdistetään liharuokaan. Kaikki käy pihvin ja karjalanpaistin väliltä, kunhan ruuassa on myös kunnolla makua. Kokeilussa oli klassinen sipulipihvi ja yhdistelmä oli herkullinen, jopa vaniljaisuutta jälkimaussa. Sinänsä Darlingin alue Etelä-Afrikassa ei ole kovin tuttu entuudestaan, mutta tämän perusteella sieltä tulee hyvin lupaavia viinejä. Joulupöytään liiankin runsas, mutta onneksi jouluun on vielä vähän aikaa.