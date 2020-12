Tartunnat vähentyneet Kallion alueella: Vain yksi tartunta tällä viikolla

Tällä viikolla peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu toistaiseksi vain yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntojen väheneminen on merkki siitä, että viruksen leviämistä on onnistuttu torjumaan tehokkaasti voimassa olevia suosituksia ja hygieniaohjeita noudattamalla

Jotta tartuntatilanne ei heikkene uudelleen, Kallio muistuttaa tiedotteessaan huolehtimaan hygieniaohjeista myös jouluvalmisteluiden lomassa:

Kallion pandemiavastaanotto ja koronanäytteenotto ovat auki myös joulun välipäivinä. Joulun ja vuodenvaihteen pyhäpäivinä ja viikonloppuisin koronaneuvonta ja näytteenotto ovat Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.