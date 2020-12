Vaihtoehtoja joulupöytään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Masi Campofiorin 2017, Italia, 14,98 €

Joulu on sen verran vaativa juhla, että jos ruokaan panostetaan, niin kyllä juomienkin pitää olla kohdallaan. Joulupöydän antimien kanssa kannattaa olla avarakatseinen ja erityisesti tämä koskee viinivalintaa. Perinteiset laatikot ja kinkku istuvat vähän huonosti punaviinille, mutta tietyntyyppiset viinit ovat ihan kelvollisia, kuten Italian ja Espanjan keskihintaiset tuotteet.

Esimerkkinä on italialainen Masi Campofiorin. Sen tuoksu on hieman kehittynyt ja kirsikkaisuus kypsää. Ei mikään voimakas eikä hyökkäävä tuoksu, eikä nyt tarvitsekaan olla.

Maussa on myös kypsynyttä kirsikkaisuutta sekä muita punaisia marjoja ja vähän mausteisuutta. Maku on joka tapauksessa tasapainoinen eikä liian hapokas, jälkimakuakin on kivasti. Ennen kaikkea viini sopii kinkulle, jopa sinapin kanssa. Sopivan hedelmäinen punaviini joulupöytään, kuten moni muukin vastaava italialainen. Valinta voisi olla myös espanjalainen reserva tai crianza tai sitten yksinkertaisesti oma suosikkiviini. Silloin ei ainakaan tule yllätyksiä ja pettymyksiä. Ja jos ei ole varma, voi kysyä Alkon myyjiltä, he tietävät asiansa.

Tämä Masi on muutenkin hyvä viini, mutta joulupöydän juomana se saa vielä vähän lisäpisteitä.