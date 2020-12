Antti Savelan kolumni: Mitä ihmettä Selänteen kuntayhtymässä tapahtuu? Miksi hoitajien joulurauha pilattiin?

Menneellä viikolla (KP 17.12) uutisoimme, että Haapajärven vuodeosaston tilanne on uudelleen uhan alla. Uudelleen siksi, että kuntayhtymän hallitus päätti äänin 5-4 panna täytäntöönpanokieltoon Selänteen marraskuisen valtuuston päätöksen perustaa Haapajärvelle akuuttihoitoon ja hoidon arviointiin tarkoitetun hybridiyksikön. Valtuusto päätti pelastaa terveyskeskuksen vuodeosaston, mutta hallitus pisti sen jälleen uhan alle.

Asia ei ole inhimillisesti pieni. Haapajärvellä vuodeosastolla ja arviointiyksikössä on yhteensä 36 petipaikkaa, ja potilaita hoitaa yli 20 terveydenhuollon ammattilaista, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja muuta henkilökuntaa. Heille täytäntöönpanokielto tarkoittaa käytännössä viime vuonna alkaneen piinan jatkoa. Nyt henkilökunnalta pilataan toinen joulu putkeen.

Selänteen hallituksen päätös syntyi äänin 5-4. Nyt Reisjärveltä ei tullut Haapajärvelle tukea edes Nymanin muodossa.

Jokainen terveyskeskuksen työntekijä ja moni muu miettii, mitä tästä seuraa. Pahin skenaario on, että nyt Selänteen hallitus esittelee valtuustolle uuden säästöohjelman, jossa vuodeosasto ja arviointiyksikkö sittenkin suljetaan. Se on mahdollista. Nimittäin tuskin Reisjärvi enää lähettää Teuvo Nymania Selänteen valtuustoon, koska on parhaillaan erottamassa häntä Reisjärven edustajien joukosta. Eli jos uusi esitys menee äänestykseen, äänet voivat mennä lukemin 9-8 Haapajärven vuodeosaston ja arviointiyksikön lakkauttamisen puolesta.

Toisaalta vuoden haapajärviseksi monen ehdottama Nyman saattaa vielä Selänteen valtuustoon päästäkin. Hän tarvitsee seuraavassa koetuksessa Reisjärven valtuustossa neljä kunnanvaltuutettua puolelleen. Kerran hän tässä onnistui. Onnistuuko uudelleen, jää nähtäväksi.

Toki Haapajärven terveyskeskuksen hoitopaikat voi vielä pelastaa myös jonkinlainen kompromissi. Käsittääkseni sitä on kuntien kesken jo haettu. Tuntuu nimittäin siltä, että kuntakolmikon pitää löytää sellainen malli, joka oikeasti tyydyttää kaikkia osapuolia. Jos joku kuvittelee, että yhteistyön sävelet löytyvät äänin 9-8, seuraapa siitä mitä hyvänsä, on kohtuullisen väärässä.

Tietysti tämä Haapajärven terveyskeskus on vain osa Selänteen rakenneuudistusta. Sekin on totta, että kunnallisen itsehallinnon periaatteen mukaan Pyhäjärven ja Reisjärven pitää saada ne säästöt, mitä ne ovat valtuustojensa valinnoilla halunneet. Mutta yhtä kaikki niiden tulokulmien taustalla ei ole samanlaista inhimillistä draamaa kuin Haapajärvellä.