Viimeisin havainto kadonneesta uusikaarlepyyläisestä Sven-Erik Österlundista on Pietarsaaresta – Katso kuva, minkälaisella autolla Österlund on liikkunut

Uusikaarlepyyläinen 85-vuotias Sven-Erik Österlund on edelleen kateissa. Muistisairas Österlund poistui kotoaan Uudenkaarlepyyn keskusta lauantaina 12. joulukuuta iltapäivällä. Hän lähti kotoaan punaisella Toyota Corolla -merkkisellä henkilöautolla. Auto on vuosimallia 2001, ja sen rekisterinumero on JEG-733.

– Eilen illalla saimme tietoa, että Österlund on nähty lauantaina 12. päivä Pietarsaaren Halpa-Hallista kello 16.01, kertoo rikoskomisario Ove Storvall Pohjamaan poliisista.

Storvall sanoo, että poliisin oli tänään tarkoitus pyytä rajavartiolaitokselta virka-apua tähystyslennolla tehtävään etsintään, mutta pilvinen sää esti aikeet. Samaa koitetaan sunnuntaina uudestaan.

Poliisi on saanut kadonneesta jonkin verran vihjeitä, mutta ei paljon eikä mitään, minkä perusteella etsintöjä olisi voinut kohdentaa tietylle alueelle.

Poliisi sekä Österlundin omaiset pyysivät aiemmin maan- ja kiinteistönomistajia erityisesti Uudenkaarlepyyn, Sokaluodon ja Oravaisten alueella tarkistamaan kiinteistöjään. Österlund on voinut liikkua autolla pitkiäkin matkoja, ja poliisi pyytä tästä syystä tarkkaavaisuuteen myös muualla Suomessa.

Storvall tarkentaa, että Sokaluodon alue nousi esiin sen vuoksi, koska Österlund oli aiemmin eksynyt sinne ja jäänyt henkilöautollaan kiinni maastoon.

Tietoja ja havaintoja Österlundista voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi. Mikäli Österlund tai hänen autonsa löytyy, poliisi pyytää ilmoittamaan asiasta hätänumeroon 112.