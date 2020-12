Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Närpiön ihme on hyvä esimerkki – Suomessa tarvitaan työvoimaa ja asukkaita

Suomalainen maatalous tarvitsee ulkomaista työvoimaa. Se on nähty käytännössä esimerkiksi maatalouden kausitöissä kuten mansikkamailla ja monessa muussa maataloustyössä. Raskaat ja usein matalapalkkaiset tilapäistyöt eivät houkuttele riittävän monia suomalaisia.

Länsisuomalainen Närpiön kunta on tunnettu kasvihuoneistaan, kurkuistaan ja tomaateistaan. Pienen kunnan menestyksen takaajina ovat ainakin osaltaan paikkakunnalle muuttaneet ulkomaalaiset, joista moni on jäänyt vakituiseksi asukkaaksi Närpiöön. Kysymys ei ole pelkästään kausitöistä vaan kunnassa tarvitaan pysyvämminkin työntekijöitä ja asukkaita.

Miksi Närpiöstä nyt puhutaan? Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kritisoi närpiöläisten toimintaa nostaen kunnan varoittavaksi esimerkiksi työperäisen maahanmuuton haitoista.

Halla-aho vaati Suomen uutisten verkkojulkaisussa, että työperäiselle maahanmuutolle on asetettava euromääräinen minimituloraja, jolla Suomeen pääsee. Halla-ahon mukaan maahanmuuttajat eivät tosiasiassa tule toimeen palkallaan, jolloin osa palkanmaksusta ulkoistetaan Kelalle eli veronmaksajille.

Erityisesti Twitterissä asiasta on käyty vilkasta keskustelua ja pääpointtina ovat olleet faktat ja taito lukea tilastoja. Halla-aho jakoi Twitterissä kuvan, jossa kerrottiin, että maahanmuuttajien osuus Närpiössä maksetusta toimeentulotuesta on 54,6 prosenttia ja maahanmuuttajien osuus Närpiössä maksetusta työttömyysturvasta on 47,6 prosenttia.

Kysymys on kuitenkin kunnasta, jonka työttömyysaste on millä mittapuulla tahansa mitaten erittäin alhainen. Samoin ihmisiä, jotka saavat toimeentulotukea, on poikkeuksellisen vähän. Närpiössä on 1500 ulkomaalaistaustaista ja heistä 20 saa toimeentulotukea. Närpiön toimeentulotukisumma asettuu kuntien vertailussa häntäpäähän, siis tilastojen mukaan.

MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman on seurannut hämmästyneenä Närpiö-kritiikkiä. Hän sanoo, että tilastoja on luettu ja niistä on tehty aivan omat tulkinnat. Nyman haluaa nostaa esiin onnistumisen: Närpiö on onnistunut paikkaamaan työvoimapulaa ulkomaisen työvoiman ansiosta.

Närpiön kasvihuoneet ovat monelle tuttu näky, mutta vielä tutumpia on kasvihuoneissa kasvatetut tuotteet. Sunnuntain Keskipohjanmaassa vieraillaan Börje Ivarsin kasvihuoneella, jonka 60 työntekijästä 45 on muita kuin kantasuomalaisia.

Jutussa kasvihuoneyrittäjä pohtii asiaa muutenkin kuin oman bisneksensä näkökulmasta. Hänen mielestään maahannmuutolla on kunnan elinvoimaa ja taloutta tukevaa vaikutusta. Tulijat ovat usein nuoria ihmisiä, jotka perustavat perheen. Kun maahanmuuttajat ovat alkaneet ostaa vanhoja taloja, oppilaskadosta kärsineet kyläkoulut voivat jatkaa toimintaansa. Ilman maahanmuuttajia tämä kunta ei pyörisi, sanoo Ivars.

Suomessa tarvitaan työvoimaa ja asukkaita ylipäätään. Väestöennusteen mukaan Suomen väestönkasvu tulee hidastumaan tulevaisuudessa, ja väestönkasvu jatkuu vain nettomaahanmuuton ansiosta.

On syytä pohtia, miten koko hyvinvointivaltion käy, jos talous ei kasva ja töihin ei riitä ihmisiä.

Kyse ei ole vain yksittäisten kuntien ja maakuntien tilanteesta vaan koko Suomesta. Puhutaan resurssien siirrosta lasten ja nuorten palveluista, kuten päiväkodeista ja kouluista, vanhusten palveluihin. Rahaa ja voimavaroja pitää tietysti käyttää siellä, missä niitä tarvitaan. Pitkän päälle se on kestämätön yhdistelmä.