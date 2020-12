Haapajärvellä juomavedestä on löytynyt myös suolistoperäistä bakteeria – Ruoka- ja juomavesi keitettävä edelleen Aholassa, osin Oksavalla, Parkkilassa, Kuusaalla, Kopolassa ja Jokelankylässä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Talousvesi on keitettävä edelleen Haapajärven kaupungin Aholan kylän, osalla Oksavan kylän, Parkkilan, Parkkilan vesiosuuskunnan, Kuusaan, Kopolan ja Jokelankylän alueella.

Laboratorion 19.12. antaman alustavan tiedon mukaan Oksavan ja Parkkilan alavesisäiliöiltä perjantaina 18.12. otetuista vesinäytteistä on löytynyt koliformisten bakteerien lisäksi suolistoperäistä saastumista osoittavaa E. coli -bakteeria 2 pmy/100 ml. Haapajärven kaupunki tiedottaa asiasta Facebook-sivuillaan lauantaina.

Haapajärvellä havaittiin aiemmin viikolla paha kuumeinen ripulitautiepidemia. Ainakin 24 henkilöä Oksavalta ja Parkkilasta oli ottanut yhteyttä terveyskeskukseen ja kertonut sairastuneensa kuumeiseen ripuliin 16.–18. joulukuuta välisenä aikana. Sairastuneiden ulostenäytteistä on löytynyt ainakin kampylobakteeria.

Havaintojen vuoksi terveysviranomaiset kehottavat ihmisiä keittämään ruoka- ja juomavetensä. Keittokehotus koskee Haapajärven kaupungissa osaa Oksavan kylää, Aholan kylää, Parkkilaa, Parkkilan vesiosuuskuntaa, Kuusaata, Kopolaa ja Jokelankylää. Tarkemmin Oksavan kylän alueella Patotie, Oksavan myllytie, Pekolantie, Siirontie, Leipäläntie, Karhitie 7 ja 1, Mutkantie, Nurkkalantie, Aholantie junaradan pohjoispuoli, Hirvasnevantie, Teppakuja, Ojapuhdontie, Ranttilantie, Joenrannantie, Petkelkankaantie, Takalontie, Metsäperäntie, Kuivaalantie, Aholan kylä, Parkkilan kylä, Koposperä, Kiusanperä, Veivarinperä, Olkkola, Jokelankylä ja Kuusaa.

Kyseisillä alueilla on kaikki ruoka- ja juomavesi keitettävä 5 –10 minuuttia.

Vettä voi käyttää peseytymiseen ja eläinten juomavetenä normaalisti. Vettä voi myös käyttää pyykin- ja astioiden pesuun. Muualla Haapajärven kaupungin talousvesi on moitteetonta.

Haapajärven Vesi Oy on aloittanut perjantaina 18.12. verkostoveden klooridesinfioinnin kyseisellä alueella. Kloori tuoksuu jo pieninä pitoisuuksina, joten vedessä voi esiintyä kloorin hajua. Oksavan alavesisäiliö on 18.12. näytteenoton jälkeen ohitettu, säiliö on tyhjennetty ja sen kuntoa tarkastetaan.

Talousveden käyttöohjeet:

Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä 5 - 10 minuuttia.

Myös mehun laimentamiseen käytettävä vesi on keitettävä.

Mikäli vesi tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.

Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.

Jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.

Vihannekset ja salaatit huuhdellaan keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää.

Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen ja peseytymiseen hanavettä voi käyttää aivan normaalisti.

Pestyjen astioiden ja esimerkiksi leikkuualustojen on annettava kuivaa/kuivattava huolellisesti ennen seuraavaa käyttökertaa.

Vauvojen kylvetykseen vettä voidaan käyttää normaalisti, kiinnitä kuitenkin erityistä huomiota, ettei lapsi niele vettä pesun aikana.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi, kunnes saadaan varmistettua verkostoveden puhtaus näytteenotoin.

Asiasta tiedotetaan ensisijaisesti Haapajärven Vesi Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.haapajarvenvesi.fi ja Haapajärven kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.haapajarvi.fi. Seuraava tiedote julkaistaan viimeistään maanantaina 21.12.2020 klo 12.