Lukijan mielipide: Ahneuden ja riiston aika

Suomi on rikas maa, jolla on paljon köyhiä, totesi Erno Paasilinna. Minä totean, että tämä yhteiskuntamme turvaa yhteiskuntarauhan byrokraattisen virkamieseliitin, tuomarien armeijan, poliisin ja raharikkaiden tarpeisiin. He eivät elä puutteenalaista elämää.

Turvattu toimeentulo, pidempi elinikä ja vaivojaan ei valitella terveyskeskusten jonoissa vaan huippulääkäreiden vastaanotolla ja heidän perillisilleen avautuvat. Virkaportit parempaan elämään.

Eivätkö sorru tautivuoteelle ruumiillisen rasituksen johdosta. Harvoin heiltä järjen sanaa kuulee, kuten tässä sähkönsiirron ryöstöhinnoittelussa. Me köyhää väkeä olevat sadattuhannet maksajat ja uhrit olemme alistettuina hyödyntämässä sähkösiirtoyhtiöiden jättivoittoja.

Voi tätä ahneuden ja riiston aikaa. Kuinkahan moni yksinäinen vanhus joutuu ennenaikojaan muuttamaan kotoaan pilleritätien kupattavaksi hoitokoteihin sähkönsiirron ylihinnoittelun johdosta. Joissakin valistuneissa kansakunnissa tällainen ryöstö poikisi mellakoita.

Antero Haapasaari

Kalajoki