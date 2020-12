Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Voimme oppia paljon nykyisestä työelämästä myös tulevia aikoja varten

Työelämä ei ole ihan entisellään koronavuoden jälkeen. On tehty ja opittu paljon sellaista, mitä ei ennen hoksattu tai haluttu. Oli jotenkin periaatteellinen arvo sillä, että työt tehdään työpaikalla. Ja että kaikki toimivat samalla tavalla. Kaikkina aikoina on tietysti toimittava yhteisten pelisääntöjen mukaan.

KPK Yhtiöiden lehtiä tehdään yhdeksällä paikkakunnalla. Jokainen meistä on etäsuhteessa ainakin osaan työkavereista ihan normaalistikin. Omat työkaverini ovat kaikilla noilla paikkakunnilla. Tuntuu mukavalta puhua Teams-yhteydellä niin, että keskustelukumppanin myös näkee. Kun perjantaina puhuttiin juttuasioista Perhonjokilaakson päätoimittajan Sanni Ahon kanssa, tuntui kuin olisimme olleet samassa huoneessa. Harvoin olisimme ilman etäyhteyksiä.

Etätyön onnistuminen edellyttää toimivaa tekniikkaa ja sitä, että käytännöistä on sovittu. Ihmisillä on oikeus tulla kuulluiksi ja nähdyiksi myös poikkeusaikoina. Viestintä on yllättävän vaikea laji aina saati sitten epätavallisissa tilanteissa. Kasvokkain tajuaa paremmin toisen ihmisen mielialan ja reaktiot. Tämä on hyvä oppi kaikille meille, joille etäjohtaminen on tavallista ilman koronaakin.

Hektisen toimitustyön säpinä on siirtynyt uutishuoneesta ympäri Keski-Pohjanmaata. Paikan päällä Keskipohjanmaan toimituksessa on sovitusti sangen harva. Siksi paikan päällä olevat voivat olla ikään kuin etäolosuhteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toivottavasti työelämään jää hyviä käytäntöjä nyt saatavien oppien ansiosta. Parhaimmillaan etätyö mahdollistaa sen, että elämän eri puolia on helpompi yhdistää ilman tarpeetonta stressiä. Tavalliseen elämään palattaessa on muistettava, että työpaikan asioista on viestittävä kunnolla riippumatta paikkakunnasta tai työtehtävästä.

Silti moni myös odottaa työpaikan kohtaamisia. Pieni, mutta ihan tärkeä yksityiskohta on vaikkapa työpaikan huumori. Yhteisen huumorin saa kukkimaan etäyhteydelläkin, mutta ihan yhtä lennokasta se ei ole kuin kasvokkain.

Etätyöstä puhutaan paljon, mutta kaikkia se ei koske. Suuret määrät ihmisiä on maanantaina aloittamassa työviikkoa ihan paikan päällä kaupoissa, kahviloissa, sairaaloissa. Nämä ihmiset antavat meille muille turvaa, hoitoa, palveluita ja tilaisuuden elää mahdollisimman normaalisti. Siksikin on ollut ilo huomata, että meidän alueemme ihmiset käyttävät kasvomaskeja ja näyttävät käyttäytyvän ihmisten keskellä asiallisesti.