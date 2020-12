Jussi Orellin kolumni: Haavisto selvisi al-Hol-jupakasta moitteilla, mutta miten käy virkamiesten? – Kovemmat sanktiot herättäisivät keskustelua oikeudenmukaisuudesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Al-Holin leirillä olleiden suomalaislasten kotiuttamiseen liittyvää vyyhtiä perkaa seuraavaksi oikeuskansleri, joka kantelujen pohjalta selvittää ulkoministeriön ja sen virkamiesjohdon roolia konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tehtäväsiirron valmistelussa.

Eduskunnanperustuslakivaliokunnan mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) käynnistämä yritys siirtää Tuominen pois konsulipäällikön paikalta rikkoi hallintolakia ja ulkoasiainhallintolakia. Haaviston ja Tuomisen välille oli syntynyt erimielisyyttä siitä, miten ja kuinka nopeasti al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamisessa voitaisiin toimia.

Valiokunta ei katsonut syytekynnyksen ylittyneen, joten Haavisto selvisi moitteilla. Haaviston ei näytetty tulleen tietoiseksi toimiensa lainvastaisuudesta, joten hänen ei katsottu toimineen tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Haavisto sai eduskunnan äänestyksessä luottamuksen ja jatkaa ministerinä.

Yli tuhatsivuinen poliisin esitutkintamateriaali on oikeuskanslerin käytettävissä, ja kansleri voi tarvittaessa määrätä poliisin tekemään virkamiesjohtoa koskevan esitutkinnan.

Toisin kuin virkamiehet, ministerit nauttivat tavallista korkeammasta syytekynnyksestä. Haaviston osalta tehdyssä esitutkinnassa virkamiesjohtoa kuultiin statuksella "muu", ei siis epäiltyinä tai todistajina.

Oikeuskanslerin ratkaisulla ei kannata spekuloida etukäteen saati arvailla lopputulosta. Jos kuitenkin kävisi niin, että virkamiesjohto saisi ministeriä painavammat seuraamukset, virkamiehistössä ja -naisistossa saatettaisiin kysyä oikeudenmukaisuuden perään.

Toisaalta jokainen viranhaltija vastaa omasta toiminnastaan. Arvioitavana on se, olisiko virkamiesten pitänyt osata kertoa ministerille, että tehtäväsiirtoa ei pidä valmistella kohteen tietämättä ja keskeyttää valmistelu.

Se, että tehtäväsiirto jäi lopulta toteutumatta, ei välttämättä vapauta sen valmisteluun osallistuneita vastuusta.

Ulkoministeriö järjesti henkilöstölleen torstaina tilaisuuden, jossa käytiin al-Hol-jupakkaa läpi. Henkilöstön kysymyksiin vastasi virkamiesjohto. Ministeri Haavisto ei tiettävästi osallistunut tilaisuuteen.

Tilaisuuden tunnelmaa kuvailtiin Lännen Medialle osin kuohuttavaksi, mutta tilaisuuden järjestämistä pidettiin silti hyvänä ja ilmaa ainakin vähän puhdistavana.

Työyhteisön kuvailtiin olevan kohun jäljiltä "rikki". Henkilöstö haluaa varmistua siitä, että tehtäväsiirtoja ei siirtymävelvoitteesta huolimatta yritetä tehdä ilman suostumusta.

Ulkoministeriön ilmapiiriongelmista on puhuttu aiemminkin, ja niitä on selvitetty. Tuoreimman tapauksen luomien jännitteiden pelätään vaikuttavan työhön pitkään, mutta Haavistolla on ministeriössä yhä myös tukijansa.