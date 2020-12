Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveydenhuolto tiedottaa: Talousvesi on keitettävä edelleen osassa Haapajärven Vesi Oy:n verkostoa

Talousvesi on edelleen keitettävä osassa Haapajärven Vesi Oy:n verkostoa.

Keittokehotus koskee Haapajärven kaupungissa osaa Oksavan kylää, Aholan kylää, Parkkilaa, Parkkilan vesiosuuskuntaa, Kuusaata, Kopolaa ja Jokelankylää. Tarkemmin Oksavan kylän alueella Patotie, Oksavan myllytie, Pekolantie, Siirontie, Leipäläntie, Karhitie 7 ja 1, Mutkantie, Nurkkalantie, Aholantie junaradan pohjoispuoli, Hirvasnevantie, Teppakuja, Ojapuhdontie, Ranttilantie, Joenrannantie, Petkelkankaantie, Takalontie, Metsäperäntie, Kuivaalantie, Aholan kylä, Parkkilan kylä, Koposperä, Kiusanperä, Veivarinperä, Olkkola, Jokelankylä ja Kuusaa.

Kyseisillä alueilla on kaikki ruoka- ja juomavesi keitettävä 5 - 10 minuuttia.

Vettä voi käyttää peseytymiseen ja eläinten juomavetenä normaalisti. Vettä voi myös käyttää pyykin- ja astioiden pesuun. Muualla Haapajärven kaupungin talousvesi on moitteetonta.

Haapajärven Vesi Oy on 18.12.2020 aloittanut verkostoveden klooridesinfioinnin kyseisellä alueella. Kloorausta jatketaan, kunnes kloori tavoittaa viimeisimmätkin verkoston latvaosat ja verkostoveden puhtaus on varmistettu näytteenotoin. Myös säiliöt Parkkilassa ja Hirsikankaalla tyhjennetään ja pestään. Kloori tuoksuu jo pieninä pitoisuuksina, joten vedessä voi esiintyä kloorin hajua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Haapajärven vesi Oy:n selvityksissä Oksavan alavesisäiliön toisen osan betonikannen rapautuminen on osoittautunut todennäköiseksi saastumisen syyksi. Oksavan alavesisäiliö on ohitettu jo 18.12, säiliö on nyt tyhjennetty ja pesty ja on edelleen poissa käytössä. Huonokuntoiseksi havaittu säiliön osa on poistettu käytöstä lopullisesti. Verkostoon johdetaan vesi suoraan vedenottamolta.

Veden keittokehotus jatkuu, kunnes saadaan varmistettua verkostoveden puhtaus näytteenotoin. Asiasta tiedotetaan ensisijaisesti Haapajärven Vesi Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.haapajarvenvesi.fi ja Haapajärven kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.haapajarvi.fi. Seuraava tiedote julkaistaan viimeistään keskiviikkona 23.12.2020 klo 12.