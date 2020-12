Reijo Viljasella on Euroopan komein Lada Samara – Miten on mahdollista, että kohta 23-vuotias auto on kuin tehtaan pakasta vedetty?



Komea Lada Samara Baltic näyttää ikävuosistaan huolimatta siltä kuin se olisi ajettu vasta eilen ulos tehtaan linjalta. Reijo Viljanen osti auton neljä vuotta sitten 3 000 eurolla Saksasta.

Nyt on kuulkaa Ladassa näköä! Reijo Viljasen Samara on eittämättä Suomen ellei koko Euroopan kaunein tämän lajin yksilö.