HAAPAJÄRVI

Talousvesi eli juoma- ja ruokavesi on edelleen keitettävä eräillä Haapajärven kylillä. Perjantaina annettu keittokehotus koskee yhä Haapajärven kaupungin Aholan kylää, osaa Oksavasta, Parkkilan kylää, Parkkilan vesiosuuskunnan aluetta, Kuusaan kylää sekä Kopolan ja Jokelankylän aluetta.

Tarkemmin Oksavan kylän alueella juomavesi on keitettävä seuraavilla alueilla: Patotie, Oksavan myllytie, Pekolantie, Siirontie, Leipäläntie, Karhitie 7 ja 1, Mutkantie, Nurkkalantie, Aholantie junaradan pohjoispuoli, Hirvasnevantie, Teppakuja, Ojapuhdontie, Ranttilantie, Joenrannantie, Petkelkankaantie, Takalontie, Metsäperäntie, Kuivaalantie sekä Aholan kylällä, Parkkilassa, Koposperällä, Kiusanperällä, Veivarinperällä, Olkkolassa, Jokelankylässä ja Kuusaalla kokonaisuudessaan.

Näillä alueilla ruoka- ja juomavesi pitää keittää 5–10 minuuttia ennen juomista tai ruoanlaittoa.

Haapajärvellä on havaittu ripuli- ja kuumetautiepidemia, jonka arvellaan johtuvan juomaveden laadusta. Jopa 35 henkilöä keittokehotuksen saaneelta alueelta on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen 16.12. alkaen ja kertonut sairastuneensa kuumeiseen ripuliin. Sairastuneiden ulostenäytteistä löytynyt ainakin kampylobakteeria.

Haapajärven kaupungin Facebook-sivuilla ja Haapajärven Veden, kaupungin ja kuntayhtymä Selänteen verkkosivuilla on kerrottu, että Haapajärven Vesi Oy:n Oksavan alavesisäiliöltä 17.12.2020 otetussa näytteessä todettiin koliformisia bakteereita laboratorion alustavan tiedon mukaan 2 pmy /100 ml. Koliformisten bakteerien esiintyminen juomavedessä voi olla merkki ympäristöperäisestä saastumisesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita ja viruksia. Vedestä havaittiin lauantaina tulleen tiedotteen mukaan myös suolistoperäisiä bakteereja.

Vettä voi käyttää peseytymiseen ja eläinten juomavetenä normaalisti. Vettä voi myös käyttää pyykin- ja astioiden pesuun. Muualla Haapajärven kaupungin talousvesi on moitteetonta.

Haapajärven Vesi Oy on aloittanut syiden selvittämisen ja ottanut lisänäytteitä. Haapajärven Veden toimitusjohtaja Jukka Ruuska kertoo, että todennäköisin syy juomaveden pilaantumiseen on siinä, että vesiyhtiön talousveden verkostossa Oksavan alavesisäiliöön on päässyt pintavettä. Säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu ja sitä alettiin ohittaa veden juoksutuksessa heti perjantaina. Perjantaista alkaen alavesisäiliötä ei ole käytetty.

Selänteen ympäristöterveydenhuollon johtaja Sanna Räty kertoi puolestaan maanantaina aamulla, että alavesisäiliön huonokuntoisempi osa on poistettu lopullisesti käytöstä ja rakennuksen alla oleva parempikuntoinen säiliö on puhdistettu huolella ja tarkistettu, ettei siihen pääse pintavettä.

– Säiliötä ei silti vieläkään käytetä. Nyt vesilaitoksella keskitytään klooraamaan huolella kaikki alavesisäiliöstä vetensä saaneet putkistot aivan viimeisiä liittymiä myöten. Samalla otetaan jatkuvasti vesinäytteitä. Kun useampi vesinäyte peräkkäin on osoittautunut puhtaaksi, voidaan keittokehotus purkaa. Tästä tiedotamme myöhemmin. Voi kuitenkin olla, että keittokehotus jatkuu joulunpyhien yli, Sanna Räty toteaa.

Hän kertoo Haapajärven Veden ryhtyneen heti ongelman tultua ilmi perjantaina ottamaan yhteyttä keittokehotusalueen asukkaisiin. Verkkosivujen ja somen lisäksi asiasta lähetettiin tiedotteita tekstiviesteillä kaikille, joiden puhelinnumero oli tiedossa. Myös kotihoito- ja kotisairaanhoito vei tietoa ja myös puhdasta juomavettä asiakkailleen. Parhaillaan mietitään myös mahdollisuutta avata alueelle puhtaan veden noutopisteitä. Lisäksi yleisenä toiveena naapureita toivottiin ja toivotaan edelleen viestimään varsinkin niille, joilla ei ole puhelimia tai taitoa käyttää tekstiviestipalvelua.

Talousveden käyttöohjeet: Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä 5– 10 minuuttia. Myös mehun laimentamiseen käytettävä vesi on keitettävä. Mikäli vesi tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää. Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. Vihannekset ja salaatit huuhdellaan keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä. Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen ja peseytymiseen hanavettä voi käyttää aivan normaalisti. Vauvojen kylvetykseen vettä voidaan käyttää normaalisti, kiinnitä kuitenkin erityistä huomiota, ettei lapsi niele vettä pesun aikana.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi, kunnes viranomaiset saavat varmistettua verkostoveden puhtauden näytteenotoin. Asiasta tiedotetaan ensisijaisesti Haapajärven Vesi Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.haapajarvenvesi.fi ja Haapajärven kaupungin kotisivuilla, www.haapajarvi.fi.