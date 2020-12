Muistisairas 85-vuotias Sven-Erik Österlund on ollut nyt 10 päivää kateissa: "Meillä on kova huoli"

Muistisairas uusikaarlepyyläinen 85-vuotias Sven-Erik Österlund on yhä kateissa. Hän poistui kotoaan punaisella Toyota Corollalla lauantaina 12. joulukuuta. Auto on vuosimallia 2001 ja sen rekisterinumero on JEG-733.

Sekä poliisi että kadonneen läheiset hyödyntävät Facebookia ja erilaisia internetin ryhmiä etsinnöissä.

– Vinkkejä on tullut paljon, mutta ei mitään ratkaisevaa. Meillä on kova huoli, sanoo Österlundin vävy Kim Back.

Sata vapaaehtoista haravoi maastoa Uudessakaarlepyyssä viikko sitten sunnuntaina.

Poliisi on pyytänyt rajavartiolaitokselta virka-apua tähystyslennolla tehtävään etsintään, mutta sää ei ole toistaiseksi sallinut lentoja.

– Jos auto löytyy, niin myös mies löytyy. Auton katoaminen herättää ihmetystä, ellei se ole katon tai veden alla, toteaa Back.

Österlund tallentui katoamispäivänään Uudenkaarlepyyn S-Marketin valvontakameraan, kun hän kantoi kauppakasseja ulos.

Myöhemmin samana päivänä hänet nähtiin Pietarsaaren Halpa-Hallissa kello 16.01. Hänellä oli katoamishetkellä jonkin verran käteistä, mutta ei pankkikorttia.

– Hän on voinut lähteä mihin päin Suomea tahansa, mutta siinä tapauksessa auto täytyy tankata.

Yksi mahdollisuus on Hanko, koska hän on sieltä kotoisin, mikä on kuitenkin epätodennäköistä.

– Tuskin hän löytäisi tietä Hankoon, arvelee Back.

Kadonnut Sven-Erik Österlund.

Tietoja ja havaintoja Österlundista voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Mikäli Österlund tai hänen autonsa löytyy, poliisi pyytää ilmoittamaan asiasta hätänumeroon 112.

