Lukijan mielipide: Susista, karhuista ja vähän muustakin

Ikäni olen ollut erittäin innokas metsissä kulkija. Ensimmäisen retkeni tein seitsenvuotiaana, mutta yöretki ei vielä onnistunut. Löysivät minut juuri ennen pimeän tuloa. Ja niin vaan oli kouluun mentävä.

Nyt kuusi vuosikymmentä myöhemmin, olen kävellyt tai hiihtänyt useita vuosia elämästäni erämaissa, tuntureilla tai korpimetsissä.

Paljon olen siis liikkunut tai nukkunut karhujen lähellä. Asetta en ole omistanut koskaan. Muutaman kerran on toljoteltu toisiamme suon reunalla, mutta ei siinä sen kummempaa. Metsän valtias on tuhahtanut ja jatkanut arvokkaasti matkaansa. Minä vähemmän arvokkaasti taatusti päinvastaiseen suuntaan. Kaksi kertaa on ollut vähän erikoisempi tilanne karhun kanssa, mutta toisessa olikin helikopteri syyllinen. Ensin porotokka ja sitten karhukin olivat sotkia hiihtäjän keväiseen hankeen Kemihaaran suolla.

Toukokuussa, rajan lähellä Ilomantsissa satoi illalla vielä lumen maahan ja aamulla sikeästä unesta pöpperöisenä osa aamupissistä meni kyllä housuille. Karhu ja vielä iso sellainen, oli yöllä kiertänyt laavuni ja jälkien kertomana miettinyt vielä ihan lähellä. Eipä silti edes herättänyt. Toki lähes kaksituhatta karhua on liikaa, puolet pitäisi heti ampua.

Kovin paljon en ole osannut karhuja pelätä, mutta karhu ei olekaan laumaeläin eikä pelkkä lihansyöjä. Susi on!

Nälkäinen susilauma on yksi maailman tehokkaimmista ja vaarallisimmista saalistajista. Ei hirviä loputtomiin riitä ja hirvikin ehkä ymmärtää petojen ja tuulimyllyjen keskeltä muualle häipyä. Onhan tuolla pohjoisempana toki vielä melkoinen määrä poroja syötäväksi. Ja nykyajan poromiehet ovat jo tottuneet helppoon tilipussiin, karhujen, ahmojen ja kotkien ansiosta.

Miksi Suomessa pitää olla susia? Ei tietenkään pidä, mutta kun brysseli käskee ja vihreät cityihmiset betonitaloistaan ja miljoonien yötäpäivää palavien lamppujensa loisteesta, taputtavat innoissaan.

Mitä siis odotellaan. Sitä samaa mitä ennenkin, viimeksi tuossa lastensuojeluasiassa. Jonkun ihmisen pitää kuolla.

Kuolema suden raatelemana ei ole häävi kuolema. Ei lapselle, ei aikuiselle. Ei edes koiralle tai lampaalle.

Reijo Ainasoja