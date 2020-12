Tiina Ruotsalan kolumni tuntemattomasta mummmosta

Näin joulun alla, kun kaikilla pitäisi olla hyvä mieli, on sopimatonta edes hieman kyseenalaistaa mitään hyväntekeväisyyttä. Tai joulumieltä. Tai joulun huonoa omaatuntoa.

En siis kyseenalaista, vaikka muutaman vuosikymmenen kolumneja kirjoittaneena tiedän, että joku pahoittaa tästäkin mielensä.

Yritän kumminkin.

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot tarjoaa helppoa ja hauskaa vapaaehtoistoimintaa kiireisille ja sitoutumiskammoisille. Juuri nyt on jaettu Joulupostia ikäihmisille yli sadalla paikkakunnalla. Yhdistyksen kotisivulla vakuutetaan, että hyvän joulumielen jakaminen ei ole ollut koskaan näin helppoa, kun pannaan vain kortti postiin - tsiptsap. Tosin maanantain joulukorttijonossa seisoessani homma ei vaikuttanut lainkaan helpolta ja kiireiselle sopivalta puuhalta. Napattuani oman palvelunumeroni saatoin tehdä vuoroani odotellessa ruokaostokset ja palata sitten jonottamaan.

Mutta asiaan. Kampanja järjestettiin jo kahdeksatta kertaa ja siinä kerättiin joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille.

Näin joulunaikaan radiossa pyörii loputtomiin laulu, jossa lapsenlapset soittavat mummolleen pohjoiseen hyvän joulun toivotukset. Kun ennen tavattiin nostaa joulupöydässä puheenaiheeksi Afrikan nälkäänäkevät, nyt on mummo keskiössä. Mummo, joka sieltä pohjoisesta ei jaksa etelään lastenlasten jouluiloa jakamaan, eivätkä kiireiset lapsetkaan enää ehdi Lapin lumille joulunviettoon.

Rehellisesti sanottuna pohjoisen mummo taitaa olla helpottunut, kun ei tarvitse puunata taloa ja ruokkia valtaisaa joukkoa, vaan saa tyytyväisenä sammuttaa aattona pihapiirin valot ja katsella upeaa tähtitaivasta, jos sellainen sattuu näkymään, ja miksipä ei näkyisi, ainahan aattona taivaalla loistaa tähti kirkas ja suuri.

Meillä osin työelämässä puurtavilla kiireisillä ihmisillä on kyky ja taito niputtaa ihmiset tiettyyn muottiin. Sotiemme veteraanit ovat yksi ja yhtäläinen joukko, joka seisoo sotiemme veteraanit -huutavan selän takana jakaen tämän mielipiteet, vaikka valtaosa veteraaneista on toki kuollut ja heitä oli yhtä moneen junaan kuin meitä nyt. Some on sentään vääntänyt rautalangasta, että sellaista käsitettä kuin yhtenäinen Suomen kansa ei ole oikeasti olemassa.

Mutta sitten ovat nämä vanhukset, tai ikäihmiset. Vanhus-sanahan on kielletty, mutta mummoista saa vielä puhua tai ainakin laulaa.

He ovat kaikki yksinäisiä, hylättyjä, muistisairaita ja avuttomia, ja erityisesti he kaikki ovat tätä joulun aikaan. Kun heidän postilaatikostaan tipahtaa kortti tuiki tuntemattomalta Simolta, niin siitähän jouluilo repeää.

Isotätini vietti juuri 100-vuotisjuhlaa läheisten ympäröimänä. Vähän mieltä painoi tyttären tilanne, kun tälle pitäisi hommata mieluinen vanhainkotipaikka. No, tädillä on huumoria – toivottavasti meillä nuoremmillakin.