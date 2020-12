Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Joulusaunaan Unescon suojeluksessa – Vuoden päästä voi olla kaustislaisen viulunsoiton vuoro

Suomalainen saunaperinne nimettiin viime viikolla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kohde luettelossa, johon ennen viime viikolla tehtyjä lisäyksiä kuului 549 kohdetta 127 maasta.

Suomi allekirjoitti Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Sopimuksen toimeenpanosta Suomessa vastaa Museovirasto, ja sen toteuttamisesta ja seurannasta Unescolle Opetus- ja kulttuuriministeriö. Sopimuksella edistetään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja tehdään erilaisia kulttuuriperinteitä näkyväksi.

Saunan luetteloon nousu ei tarkoita sitä, että Museovirasto loisi jonkinlaiset viralliset saunomissäännöt, joiden mukaan perinne sementoitaisiin kuoliaaksi. Aineettoman kulttuuriperinnön edistäminen tarkoittaa olemassa olevien käytäntöjen nostamista esiin, yhteistyössä tekijöiden kanssa.

Heitä riittää. Lähes 90 prosenttia suomalaisista saunoo kerran viikossa, ja Suomessa on noin 3,2 miljoonaa saunaa. Perinne siirtyy eteenpäin perheissä ja erilaisissa saunaseuroissa. Perinteisten saunojen lisäksi meillä on erikoisuuksia, kuten autoihin rakennettuja saunoja. Kokkolalaiset veljekset Ari ja Jari Lehtinen ovat rakentaneet esimerkiksi sukellus- ja akvaariosaunan.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää. Tämä on ollut keskeinen asia myös kaustislaisen viulunsoittoperinteen Unesco-hakemuksessa. Kaustislaisen viulunsoiton odotetaan nousevan Unescon listalle vuoden kuluttua. On tärkeää seurata, miten saunaa seuraavan vuoden aikana Suomessa nostetaan esiin.

Sillä Unesco-hakemus ei koske vain Kaustista. Viulunsoittoa ja muuta musisointia on harrastettu ja harrastetaan myös Kaustisen ulkopuolella, ja kulttuurin versot näkyvät ympäri Keski-Pohjanmaata.

Viimeistään nyt pitää miettiä, kuinka asia huomioidaan Keski-Pohjanmaan kehittämisessä. Unesco-listaus on aito mahdollisuus erottua – vetovoimatekijä, jota ei mikään markkinointitoimisto voi keksiä. Voisiko kulttuurin ympärille rakentaa esimerkiksi kestävän kehityksen matkailuhankkeita?