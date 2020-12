Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksessa K.H. Renlundin museo, Kannus-seura, Kannuksen kaupungin kulttuuritoimi sekä Kannuksen lukio ovat aloittaneet yhteistyön, jolla pyritän kannustamaan nuoria yhdistystoiminnan pariin. Yhteistyön tavoitteena on saada aikaan kotiseutuhistorian lukiokurssi.

Kannuksen kaupungin kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori Anja Takkunen kertoo, että opaskoulutus on suunnitteluvaiheessa ja menossa eteenpäin. Suunnitelmissa on, että puolet lukion kurssista on opaskoulutusta, puolet muuta sisältöä, jota vielä pohditaan.

– Tarkkaa sisältöä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta paikallishistorian ohella mukana voisi olla myös esimerkiksi museologiaa tai kokoelmanhoitoa, pohtii K.H. Renlundin museon maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä Youthful Heritage -hankkeen tiedotteessa.

Lukiokurssin suorittaneilla olisi mahdollisuus työllistyä Mäkiraonmäelle kesäoppaiksi.

Yhteistyö on osa Leader-rahotteista Youthful Heritage -hanketta, jota koordinoi K.H. Renlundin museo. Hanke pyrkii saamaan nuoria kiinnostumaan kulttuuriperinnöstä sekä aktivoimaan heitä yhdistystoiminnan pariin.