Kalajoen kaupunginhallitus kutsuu kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaan sijaiseksi hakeneiden joukosta kuusi hakijaa haastatteluun. Ohtamaa on valittu projektikoordinaattoriksi HYTE-hankeosioon ajalle 7.12.2020 - 31.12.2021.

Sijaisuutta haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. Haastatteluun kutsutaan Maria Juurikka, Mikko Säylä, Terhi Mustakangas, Juha Vuorinen, Hilkka Hyttinen ja Raimo Hentunen. Vuorinen on toiminut esimerkiksi Kemin kaupunginteatterin, Rovaniemen teatterin ja Kokkolan kaupunginteatterin johtajana, Hyttinen on vuodenvaihteeseen saakka Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja. Hentunen on kalajokinen ja tuttu esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaajana ja muusikkona. Hentunen valittiin vuonna 2018 vuoden kalajokiseksi.

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin, hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilammen, henkilöstöjohtaja Mari Saari-Someron, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ritva Mäntymäen ja kaupunginhallituksen edustajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tiluksen ja kaupunginhallituksen jäsen Hanna Saaren. Haastatteluryhmää täydennettiin sivistyslautakunnan esityksestä sivistyslautakunnan jäsenillä, Kirsti Siljanderilla ja Sari Alajoella.

