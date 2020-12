Konsulipäällikkö Tuominen: "Olisi syytä harkita, että suomalaiset pääsisivät Britanniasta takaisin kaupallisilla lennoilla"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom keskeytti Britanniasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen tammikuun 4. päivään saakka. Syynä on Britanniassa todettu koronaviruksen uusi muunnos, jota pidetään aikaisempaa tartuttavampana.

Suomen perustuslaissa on säädös liikkumisvapaudesta. Sen mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan.

– Lentoliikennettä voidaan tietysti rajoittaa, mutta jos henkilö tulee rajalle, hänet pitää päästää maahan. Enempää en halua lähteä tällä kertaa arvioimaan.

– Meillähän on erilaisia tilanteita, joissa lentoliikennettä on rajoitettu. Oli muun muassa tulivuorenpurkauksia.

– Me emme tietenkään voi emmekä halua rajoittaa Suomen kansalaisen oikeutta saapua Suomeen. Meidän toimivaltamme koskee nimenomaan lentoreittiä ja siihen kohdistuvia toimenpiteitä.

– Lähdemme siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että välittömät toimenpiteet ovat välttämättömiä tässä tilanteessa. Olemme kohdistaneet toimenpiteemme lentoreittiin, mutta tietenkään se ei kohdistu ihmisten oikeuteen palata maahan. Valitettavasti yksi matkustustapa on nyt pois käytöstä.

– Ainakin pitäisi pyrkiä auttamiseen ja olemme siihen pyrkineetkin. Jokaisen Suomen kansalaisen perusoikeus on palata maahan ja julkisella vallalla on velvoite turvata näiden perusoikeuksien toteutuminen.

– Tästä on keskusteltu muun muassa valmiuspäällikkökokouksessa. Olisi syytä harkita, onko THL:n esityksestä tehtyä Traficomin päätöstä syytä muuttaa sillä tavalla, että mahdollistettaisiin suorat kaupalliset lentoyhteydet, jolla Suomen kansalaiset voivat palata. Nythän Finnair jatkaa lentämistä Iso-Britanniaan, mutta on pakotettu lentämään koneet tyhjinä takaisin Helsinkiin. Tätä on monien mielestä vaikea ymmärtää.

– Tätä on esitetty ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksessa.

– Ei tässä ole mitään erimielisyyttä. Päinvastoin, tässä haetaan ratkaisuja, miten voitaisiin avustaa.

– Tämä asia ei ole ulkoministeriön päätösvallassa. On kiinnitetty huomiota, että Traficomin tulisi tarkastella asiaa myös perusoikeusnäkökulmasta.

– Olemme valmis muuttamaan päätöstä heti, kun THL muuttaa tilannearviotaan. Jos THL arvioi, että lennot ovat mahdollisia, voimme tarvittaessa muokata päätöstä hyvin nopeasti.

