Kalajoen seurakunnan varasuntio Ari Sihvonen osaa sahansoiton jalon taidon: Katso videolta, miten upeasti Sylvian joululaulu soi sahalla

Suomi on tänä jouluna ollut erilaisten virtuaalisten joulukalentereiden luvattu maa. Valtakunnallista parhaimmistoa edustaa Kalajoen seurakunnan joulukalenteri, jonka luukusta numero 8 tupsahtaa todellinen jouluyllätys: Sylvian joululaulu soi sahalla soitettuna Raution kirkossa.

– Kun mietimme erilaisia joulukalenterin luukkuja ja aiheita niihin, tämä nousi esiin, kertoo vaatimaton varasuntio Ari Sihvonen.

Hänen sahansoittonsa on palkittua ja maankuulua. Mutta mistä mies sai innostuksen sahansoittoon?

– Sain isältä joululahjaksi kerran jousen, mutta en viulua, niinpä aloin soittaa työsahalla, hymyilee Sihvonen.

Sittemmin saha on pitänyt soittajan otteessaan erikoisen sointinsa vuoksi.

– Siinä on semmoinen mystinen, vähän kummitusmainen ääni. Moni siitä tykkää ja hämmästelee sitä, että sillä tosiaan voi soittaa.

Joulun aikaan Sylvian joululaulu on yksi ehdottomista suosikeista.

– Siinä on kaunis joulun sanoma. On tähti kirkkain, joka liittyy kotimaan kaipuuseen ja sävelmä, joka on tavattoman koskettava.