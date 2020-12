Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Syyrian sota muutti Eurooppaa eikä Suomikaan ole lintukoto

Al-Holin naisten kotiuttaminen ja siihen liittyvät kysymykset ovat monella tavalla vaikeita Suomen lisäksi muuallakin. Kysymys on lisäksi politiikasta tai ainakin aihepiirin ympärillä herkästi myös politikoidaan. Suomessa al-Holin tapaus on suistanut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) uran melkoiseen pyöritykseen.

Suomi toi viime sunnuntaina ensimmäistä kertaa Isis-kytköksiä omaavia naisia pois leiriltä. Ilman äitejään lapsia ei olisi voinut tuoda kotimaahan, sillä Koillis-Syyriaa hallitseva kurdihallinto ei salli lapsia ja äitejä erotettavan toisistaan. Samaan aikaan Suomen kanssa Saksa kotiutti Isisin jäseniksi tietämiään aikuisia ja heidän lapsiaan.

Suoraan leiriltä oli ennen tätä haettu kaksi suomalaista orpolasta vuosi sitten joulukuussa. Muita reittejä pitkin heitä on tullut tätä ennenkin.

Nyt lasten auttaminen edellytti äitienkin tuomista, totesivat siis viranomaiset. Tässä kohtaa esimerkiksi kokoomuksen Petteri Orpo muutti aiemman näkemyksensä, jonka mukaan vain lapsia olisi tullut auttaa.

Leirin suomalaisten tilanne on ollut tapetilla jo pitkään. Syyrian sotaan vierastaistelijoiksi lähti myös suomalaisia Isisin houkuttelemina.

Tuhansia naisia ja miehiä Euroopasta matkusti Syyriaan ja Irakiin liittyen Isisin jäseniksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lopulta "matka" päättyi al-Holin leirille, jonka olosuhteet ovat olleet monella tavalla järkyttävät. Kurditaistelijoiden vangeiksi jääneet miehet vietiin vankiloihin. Syyriaan lähteneiden leirin asukkaiden mahdollinen radikalisoituminen ja Isisiin kuuluminen on näkökulma, johon on suhtauduttava tiukasti. Isis on terroristijärjestö, joka on syyllistynyt vakaviin sotarikoksiin.

Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on arvioinut, että leiriltä palaavien Suomeen tulo on turvallisuusriski. Keskusrikospoliisi tulee tekemään al-Holin leiriltä kotiutetuista henkilöistä esiselvityksen. Siinä selvitetään, ovatko henkilöt syyllistyneet rikoksiin Suomesta pois ollessaan.

Lisäksi Suojelupoliisi arvioi henkilöiden mahdollisesti muodostamaa uhkaa. Suomi ei ole enää lintukoto, jota Eurooppaankin saapunut terrorismi ei koskettaisi.

Lasten olosuhteista ja ihmisoikeuksista ei monikaan voi olla välittämättä, vaikka asia herättäisikin ristiriitaisia tuntemuksia.