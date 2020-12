Joululahjojen vaihtorumba on alkanut: mukana on oltava kuitti ja käyttämätön tuote – Jos lahja myydään, se tehdään salaa



Next

Kun tuotteita palauttaa tai vaihtaa Kokkolan Powerissa, ei kuittia välttämättä tarvita. Myymäläpäällikkö Aki Joen mukaan käytössä on asiakasjärjestelmä, joka muistaa asiakkaan kaikki ostokset, jos asiakas vain on antanut ostotilanteessa nimensä ja puhelinnumeronsa.

Kun tuotteita palauttaa tai vaihtaa Kokkolan Powerissa, ei kuittia välttämättä tarvita. Myymäläpäällikkö Aki Joen mukaan käytössä on asiakasjärjestelmä, joka muistaa asiakkaan kaikki ostokset, jos asiakas vain on antanut ostotilanteessa nimensä ja puhelinnumeronsa.

Joulupaketit on nyt avattu ja tilanne on selvä. Jos paketista paljastunut takki oli vääränkokoinen tai puhelin vääränvärinen, on lähdettävä kauppaan vaihtamaan tai palauttamaan tuote.