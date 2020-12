TV-viikon valinta: Kiroileva paha tyttö Agatha

★ ★ ★

Agatha ja Ishtarin kirous.

Ohjaus Sam Yates, 2019

Yle TV1 su 27.12. klo 18.45/Areena

★ ★

Agatha ja keskiyön murhat.

Ohjaus Joe Stephenson, 2020

Yle TV1 su 3.1. klo 18.45/Areena

Avointa seksiä ja v-sanoja? Voihan neiti Marplen ompeluseurat ja Hercule Poirot’n harmaat aivosolut sentään! Monella menee kello viiden tee väärään kurkkuun uudenmallisen Agatha Christien äärellä.

Ainakin kirjailijan perikunnalla vaihtui somasti sojottava pikkurilli heristeleväksi etusormeksi näistä versioista. Sen enempää Agatha ja Ishtarin kirous kuin Agatha ja keskiyön murhatkaan eivät saaneet Christien oikeudenhaltijoiden virallista hyväksyntää. Mutta koska ne ovat täysin uusia tarinoita, ei niitä taiteellisen vapauden nimissä voitu estääkään.

Kolmantena joulupäivänä nähtävä Ishtarin kirous on miellyttävä yllätys murhamamman ystäville. Hyväntuulisuus ja juonen mutkikkuus kelvannevat vaativammallekin Christien tuntijalle. Lyndsey Marshal on tyyni, keski-ikää lähestyvä Agatha. Vuonna 1928 kirjailija on eronnut miehensä uskottomuuden vuoksi. Totta tarinassa on sekin, että oikea Christie tapasi nuoren arkeologipuolisonsa Max Mallowanin Bagdadissa muinaislöytöjen kaivauksissa. Lyndsey Marshall ja Jonah Hauer-King ovat valloittava komediallinen duo. Romanssiin ja vetovoimaan parin välillä haluaa uskoa. Näin paljaisiin rakkauskohtauksiin tai värikkääseen kieleen ei perinteisen Christien kohdalla ole totuttu.

Uuden vuoden puolella Keskiyön murhat tuo huonoja uutisia. Kirjailijan perikunnan penseyden ymmärtää sekundatuotantoa seuratessa. Vaikea tietäää, onko ”suljetun tilan arvoitus” keksitty tekijöiden kunnianhimosta vai laiskuudesta. Agathan käsikirjoituksen katoaminen ja sekalaisen seurakunnan joutuminen Lontoon pommitusten aikana loukkuun hotellin kellariin voisivat toimiakin. Tämän tyyppistä jännitystä oli Christie-klassikossa Eikä yksikään pelastunut. Nytkään murhaajaa ei ole helppo arvata. Osaavien näyttelijöiden seurassa viihtyy tylsäksi venytetystä tarinasta huolimatta.