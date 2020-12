TV-viikon valinta: Parempi kuin Beatles – no melkein

★★★★

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart?

Ohjaus Frank Marshall, 2020

Elisa Viihde Viaplay, Blockbuster, SF Anytime

Kun ”tullaan maailmaan samasta paikasta”, syntyy myös ainutlaatuinen soundi. Näin Jonas Brothersin Nick Jonas. Veljesten laulu on instrumentti, jota ei saa kaupasta, sanoo Noel Gallagher. The Bee Geesin kolmiäänisiä lauluharmonioita ihastellaan uudessa elokuvassa.

Gibbin veljesten tuotanto rinnastuu ikivihreydessään jopa Beatlesiin. Tai Abbaan, kun huomioi vaikutuksen diskokulttuurin nousuun balladien vaihduttua tanssilattian sykkeeseen. Kuudella vuosikymmenellä vaikuttanut yhtye keksi itsensä menestyksekkäästi uudelleen. Dokumentin haikea nimi tulee siitä, että veljeksistä Maurice ja Robin (sekä pikkuveli Andy) ovat kuolleet. Jäljellä on vanhin, yhä levyttävä ja konsertoiva Barry Gibb, 74: ”Luopuisin kaikista hiteistämme, jos voisin saada veljeni takaisin.”

To Love Somebody, Massachusetts, Nights On Broadway, Islands In The Stream – nerokkaita iskusäveliä riittää. Menestykseen liittyy sattumiakin. Tuottajaguru Arif Mardin käski veljesten huutaa taustat korkealta ja kovaa. Syntyi tunnistettava falsettisointi.