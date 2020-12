Koronavirustartuntojen nouseva määrä herättää huolta Pohjanmaalla. Viikonlopun ja alkuviikon aikana suuri osa alueen tartunnoista on tapahtunut Mustasaaressa ja Vaasassa, joissa tartuntaketjut juontavat juurensa jo viime viikolla todettuun ketjuun. Yksittäisiä tapauksia on todettu myös muissa alueen kunnissa.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tiedotteen mukaan virustartunnalle on altistunut runsaasti väestöä, mikä on vaikeuttanut henkilöstön riittävyyttä monilla työpaikoilla mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Alueen koronaviruspotilaista muutama on parhaillaan sairaalahoidossa.

Ilmaantuvuusluku kunnittain edeltävän 14 vuorokauden aikana on seuraava: 0–9 Kaskinen, Laihia, Luoto, Pedersöre ja Vöyri, 10–49 Kristiinankaupunki, Närpiö ja Pietarsaari, 50–99 Maalahti, Uusikaarlepyy ja Vaasa, yli 200 Mustasaari ja Korsnäs.

Kiihtymisvaiheessa ovat Kaskinen, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari ja Vöyri. Leviämisvaiheessa Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Uusikaarlepyy ja Vaasa.

Tiistaina koronavirustartuntojen määrä oli 1260, alueellinen ilmaantuvuus 65 ja positiivisten näytteiden osuus viimeisen viikon aikana 3,56 prosenttia.