Joulua vietetty varsin rauhallisesti pohjalaismaakunnissa – Kahdessa vuorokaudessa Oulun poliisilaitokselle kertyi 438 tehtävää, alueen pelastuslaitoksilla yhteensä nelisenkymmentä tehtävää

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta ja Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksesta saadut arviot ovat yhtenevät: jouluna on ollut varsin rauhallista. Mieleen tulee kaksi hyvää syytä, joiden todennäköisen vaikutuksen haastatellut viranomaiset vahvistavat. Ravintolat sulkeutuvat tavanomaista aikaisemmin ja liikennemäärät ovat verrattain pieniä korona-aikana.

Oulun poliisilaitoksen toiminta-alueella on neljä kenttäjohtoaluetta: Oulun, Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen kenttäjohtoalueet. Näillä kenttäjohtoalueilla on kirjattu 438 tehtävää. Tehtävät ajoittuvat jouluaaton aamuseitsemän ja tapaninpäivän aamuyhdeksän väliselle ajalle. Johtokeskuksesta arvioidaan, että määrä ei ole suuri verrattuna aiempiin jouluihin.

Pohjanmaan poliisilaitos ei ole vielä tilastoinut joulunajan tehtävämääriä. Erityisen paljon tehtäviä ei kuitenkaan ole tullut. Isoimmat tehtävät ovat sijoittuneet Vaasaan: ryöstö keskustassa ja henkirikos Gerbyssä.

Kotihälytykset ovat työllistäneet Oulun poliisilaitosta 62 kertaa. Niistä suurimmassa osassa on puututtu häiritsevään meteliin. Perheväkivaltatapauksia on ollut selvästi vähemmän kuin metelitapauksia.

Myös Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueella kotihälytyksiä on ollut verrattain vähän. Pohjanmaan poliisilaitosta ovat työllistäneet kotihälytyksissä lähinnä melun aiheuttamat häiriöt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aivan tolkutonta kiirettä ei ole pitänyt joulunpyhinä pelastuslaitoksillakaan. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle on kertynyt kymmenkunta tehtävää jouluna. Niistä kuusi oli jouluaattona. Myös Pohjanmaan pelastuslaitokselta haarukoidaan joulunajan tehtävämääräksi kymmenkunta.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle kertyi kaikkineen 21 tehtävää joulunpyhinä tapaninpäivän aamupäivään mennessä. Tehtävistä yhdeksän oli liikenneonnettomuuksia.

Suuronnettomuuksia ei ole sattunut. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen tehtävät ovat olleet lähinnä pieniä tieliikenneonnettomuuksia ja ensihoidon avustamista. Vastaavia tehtäviä on tullut Pohjanmaan pelastuslaitoksellekin. Kun ei ole ollut hälytyskeikkoja, on pidetty yllä valmiutta.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla liikennekäyttäytyminen on ollut pääsääntöisesti asiallista ja liikenne rauhallista. Pitkälti samoin on ollut Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä rattijuopumuksista on tullut 18 ilmoitusta.

Pohjanmaan poliisilaitos on tavoittanut joululiikenteestä tähän mennessä viisi rattijuoppoa. Kaikissa tapauksissa epäillään törkeää rattijuopumusta.