MTK Keski-Pohjanmaan kannanotto: Turvetuotannon alasajo vaarantaa ruokaturvallisuuden, heikentää eläinten hyvinvointia ja lisää kotieläintilojen talousahdinkoa

Meneillä oleva turvetuotannon nopea alasajo ja samalla kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden merkittävä heikkeneminen vaikuttaa maatalousturpeen saatavuuteen. Turvetuotannon kannattavuus edellyttää kaiken turpeen hyödyntämistä nostoalueelta. Energiaturpeeksi käytetään suon syvemmistä osista nostettavaa tummempaa turvetta. Sivujakeena nostettavia vaaleampia pintaturpeita käytetään monipuolisesti maataloudessa.

Kuiviketurpeen hinnan nousu ja rajatumpi saatavuus heikentävät suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä. Tähän asti meillä on ollut kuivikepuolella kilpailukykyetu. Kilpailukyvyn heikentymiseen ei ole varaa, vaan vastuullista kotieläintuotantoa on edelleen kehitettävä. Suomalainen kotieläintuotanto on kokonaisvastuullisuudessa, mukaan lukien eläinten terveys, hyvinvointi, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuullisuus, maailman huippuluokkaa.

Turve on puhdas, pehmeä, lämmin ja hyvin imukykyinen kuivike. Se on myös luontaisesti hapan. Kuivikkeena se estää tehokkaasti tautia-aiheuttavien suolistobakteerien, mm. enterobakteerien esiintymistä. Turve sopii erinomaisesti kuivikkeeksi lypsykarjalle, lihanaudoille, emakoille, porsaille, siipikarjalle ja hevosille. Suomen sääolosuhteissa toimivien kuivikemateriaalien valikoima on rajallinen.

Tuottajilla on huoli myös siitä, miten pystymme turvaamaan eläinten hyvinvoinnin ja matalan antibioottien käyttömäärän jatkossakin, kun turpeen saanti vaikeutuu ja hinta nousee. Sitä ei pystytä korvaamaan kutterilla tai oljella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuottajat huolehtivat eläinten hyvinvoinnista tuomalla turpeen sitten vaikka Venäjältä, jos Suomesta sitä ei saa. Tämä ratkaisu ei ole kansantaloudellisesti järkevää ja tuskin ilmastoviisastakaan. Kun Suomesta ulkoistetaan turvetuotantoa Ruotsiin ja Venäjälle, maailman hiilidioksidi- tai vesistöpäästöt eivät siitä vähene, vaan ehkä jopa lisääntyvät.

Hapan turve alentaa tuotantotilojen bakteeripitoisuutta ja siten suoraan vähentää merkittävästi antibioottien käyttöä eläinlääkinnässä. Tämä vaikuttaa lopulta myös ruokamme puhtauteen, salmonellavapauteen ja antibioottijäämiin. Turpeesta luopuminen vaarantaa kotimaisen antibioottivapaan lihan tuotannon.

Turve sitoo parhaiten lannan nesteet ja ravinteet. Happamuutensa ansiosta se sitoo hajua aiheuttavia kaasuja, mikä tuntuu raikkaampana ilmana eläinsuojassa ja ympäristössä, jossa turvelantaa käytetään pellon lannoittamiseen. Turpeella lannan ja virtsan typpi saadaan paremmin viljelykasvien käyttöön sekä lisättyä pellolle humusta ja maan eliötoimintaa. Turve vähentää typen haihtumista sekä ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Suomen kiertotaloustavoitteissa mainitaan, että orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä halutaan edistää. Turpeesta ja lietelannasta syntyy hajutonta, ravinteikasta ja helposti levitettävää maanparannusainetta.

Turpeen käytön rajoittaminen poltossa on vakava uhka suomalaiselle kotieläintuotannolle. Sen vuoksi on tärkeää löytää turpeelle uusia, kestäviä käyttömuotoja. Suomalainen elintarvikeketju tarvitsee vastuulliseen tuotantoon myös vastuullisesti tuotettua suomalaista turvetta.

Yleinen turpeentuotantoon kohdistuva negatiivinen asenne, joka varsinkin vesistöhaittojen osalta perustuu vielä vuosikymmeniä sitten vallinneeseen asiaintilaan eikä tähän päivään, on valitettava. Poliittisten päätösten tulisi perustua faktaan eikä tunteeseen.

MTK Keski-Pohjanmaa esittää päättäjille aikalisää turveasian ratkaisemiseksi. Aikalisä on tarpeen, että uuteen tilanteeseen ehditään sopeutua ja siirtyä hallitusti. Suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvointi ja eläinterveys, turvetuotannon kannattavuus, suomalaisten ruokaturva ja energiantuotannon huoltovarmuus ovat muuten vakavissa vaikeuksissa.

MTK Keski-Pohjanmaa

Atso Ala-Kopsala

puheenjohtaja

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja