Lukijan mielipide: Kaupan työntekijöilläkin joulurauha

Ilolla luin Minimanin Joulunajan kaupan aukioloajat. Sydäntä lämmitti kun kauppa kunnioittaa joulurauhaa ja etenkin omaa henkilökuntaa antamalla vapaapäivän. Työntekijät ovat palvelleet meitä yömyöhään aamusta asti. Nyt on heidän vuoronsa saada rauhoittua edes hetkeksi perheen ja ystävien kanssa.

Kunhan me asiakkaat ymmärtäisimme kunnioittaa sitä, että he ovat töissä että me saamme tehdä ostoksia.

Jos ei kaikki mene oman mielen mukaan, ei kannata olla ilkeä myyjille, tuskin on heidän syytään. Kassat eivät millään voi tietää koko kaupan kaikkien tuotteiden hintaa, jos on jäänyt hintalappu pois.

Kunnioitetaan toinen toistamme, ollaan ystävällisiä, se ei maksa mitään.

Hyvää mieltä ja onnekasta tulevaa vuotta.

