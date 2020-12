Kirkkovaltuutettu Kristiina Teerikankaan mielipide: Kristinuskon ja kirkon ytimessä on rakkaus

Joulu on kristityille suuri evankeliumin, ilon ja vapauden juhla. Valitettavasti Antti Saaren mielipidekirjoituksesta (KP24.12.) oli joulun ilo ja evankeliumin sanoma kaukana. Saari kirjoittaa siitä, kuinka maalliset lait tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta eivät kuulu kirkkoon, eikä kirkossa tarvitse hyväksyä kaikkea.

Saari katsoo uskoa ja kirkkoa hyvin erikoisesta näkökulmasta ja vahvasti lakitekstien kautta. Saari myös peräänkuuluttaa Raamatun arvovaltaa yli maallisten lakien. Raamattua voidaan tulkita monella tapaa, mutta Raamatun ohjeita ja maallista lainsäädäntöä ei tarvitse nähdä toistensa vastakohtina, vaan niillä on sama perustavoite: ne suojelevat ihmisiä ja ihmisten yhteiselämää.

Tästä näkökulmasta mieleeni nousee erityisesti kolme kristinuskon ja kristillisen etiikan keskeistä opetusta:

1. Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte tekevän teille, tehkää se heille.” (Matt. 7:12).

2. Jeesuksen ohje seuraajilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! (Joh. 13:34).

3. Jeesuksen vastaus kysymykseen suurimmasta käskystä: ”Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. (Matt. 22:37-40).

Näihin Jeesuksen sanoihin tiivistyy kristillisen etiikan ydin ja se ydin on rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan sekä toisen ihmisen kunnioittava kohtelu. Juuri näitä asioita myös yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki peräänkuuluttavat, eri sananmuodoin ja eri asiayhteyksissä. Juuri näissä asioissa erityisesti kristittyjen pitäisi olla esimerkillisiä. Katekismus alleviivaa tätä asiaa viidennen käskyn selityksessä seuraavasti: ”Jokaisen ihmiset elämä on Jumalan lahja ja sellaisena arvokas. Emme saa tuottaa lähimmäisellemme vahinkoa emmekä kärsimystä. Meidän on suojeltava häntä kaikissa oloissa. Erityistä tukea on annettava kaikkein heikommille. Lähimmäisen rakastamisen käsky koskee sekä yksilöä että yhteisöä.”

Näin ollen, vaikka tasa-arvolakia ei sovellettaisikaan uskonnon harjoittamiseen (kirkkoon työnantajana sitä toki sovelletaan) ja vaikka todettaisiin, kuten Saari tekstissään, että kristinuskon arvot eivät perustu maalliseen lakiin vaan Raamattuun ja kirkon oppiin – päädytään kuitenkin kirkon uuden strategiankin mukaisesti avaamaan ovet ihan kaikille ja Raamatun ohjeen mukaisesti kilpailemaan toinen toistemme kunnioittamisesta, sen sijaan, että suljemme ovat ja pyrimme jakamaan ihmiset meihin ja muihin ja etsimään Raamatusta oikeutusta syrjintään.

Arkkipiispa Tapio Luoma toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa seuraavasti: ”Paimenet ilahtuivat, kun enkeli kertoo, että heille on syntynyt Vapahtaja, ei enkelien ilmoitus koskenut moraalia tai syntejä.” Kun toimittaja kysyy Luomalta, mitä Jeesus opettaisi meille nyt, Luoma vastaa: ”Jeesus sanoisi, katso toista ihmistä, näe hänet. Äläkä päästä itseäsi helpolla, kun näet hänet”. (HS20.12.2020).

Kristinuskon ja kirkon ytimessä ei siis ole synti tai moraali vaan rakkaus. Raamattu on kertomus Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja sen punainen lanka on pelastushistoria. Vaikka laki ja evankeliumi kulkevat rinnakkain, keskeistä kuitenkin on nimenomaan evankeliumi - ilosanoma rakkaudesta ja vapaudesta.

Tulevana vuonna voisikin olla lain, moraalin ja synnin sijaan hyvä keskittyä näkemään toinen ihminen. Ja mikäli halutaan palata lakiin. Voi toki aina palata tuomiosunnuntain evankeliumitekstiin ”Totisesti: kaikki, mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” Kokonaisuudessaan tuo teksti löytyy Matt. 25:31-46 ja sitä lukiessa on hyvä katsoa sekä peiliin että lähimmäistä ja iloita siitä, että jouluna luoksemme tulee Vapahtaja, keskellemme tulee Jumalan rakkaus – ei tuomio.

Kristiina Teerikangas

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen