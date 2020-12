Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan seudun opiston kevään ohjelmassa on tarjolla tuplasti enemmän kursseja aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Korona-aika on asettanut ja asettaa edelleen monenlaisia haasteita, toisaalta korona on antanut kimmokkeitakin kurssisuunnitteluun. Kun liikkuminen on rajoitettua, on kotoilusta, kodin sisustamisesta ja hyggeilystä tullut erittäin suosittua.

– Jos kodin siistiminen ja tavaroiden vähentäminen kiinnostaa kannattaa osallistua Millaisessa kodissa sinä haluat asua? -kurssille. Kurssilla saa asiantuntijan vinkkejä paitsi tavaramäärän, myös ajankäytön hallitsemiseen. Huonekasvit ovat jälleen nostamassa suosiotaan, viherpeukaloille tai viherpeukaloiksi havitteleville on tarjolla Huonekasvien hoito -kurssi. Kädentaitokursseilla on taas mahdollista suunnitella ja valmistaa kotiin sisustuselementtejä tai käyttötavaraa. Tarjolla on monipuolisesti muun muassa keramiikkaa, kudontaa, kankaanpainantaa, makrameeta ja kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, vinkkaa suunnittelijaopettaja Päivi Makkonen.

Ajan hermolla on myös Korona muutti käyttäytymistä ja ihmisten elämää-kurssi, jossa pohditaan ihmisten käytöstä korona-ajan näkökulmasta. Asiasta keskustellaan ohjaajan alustuksen pohjalta.

– Hyvinvointia ja voimavaraa voi löytää myös vaikkapa kuvataiteen harrastamisesta. Kevään kuvataiteen kurssitarjonta on monipuolista ja mukaan voi tulla, vaikkei aikaisemmin olisi harrastanut piirtämistä ja maalaamista. Luovuudesta voimavaraksi -kurssilla tutustutaan omaan ilmaisuun kasvattaen samalla itsetuntoa, luovuutta ja ilmaisuvoimaa.

Opiston kurssitarjonnasta löytyy kaksi uuden uutukaista kurssia, joissa käsitellään ravinnon merkitystä terveyteen. Ravitsemuksella hyvää oloa -kurssilla käydään konkreettisten esimerkkien avulla läpi mitä terveellinen ruokavalio on. Vegaaniravitsemuksesta kiinnostuneille on luvassa Kokeilisinko vegaaniravitsemusta -kurssi.

Kokkolan seudun opiston kurssitarjottimelta löytyy kursseja myös nuorille. Uutuuskursseina tarjolla on meikki- ja ihonhoitokurssi nuorille. Kurssilla tutustutaan päivittäiseen ihonhoitoon ja harjoitellaan luonnollisen ja raikkaan päivämeikin tekemiseen ammattilaisen ohjauksessa. Päivitä arkimeikkisi -kurssi on taas suunnattu kaikille, jotka kaipaavat apua oman arkimeikin päivittämiseen.

Korona-aika on nostanut tietotekniikan merkityksen yhteydenpitovälineenä varsin tärkeäksi. Tarjolla on monia alhaisen kynnyksen tietotekniikkakursseja, joissa voi tutustua vaikkapa sosiaalisen median suomiin mahdollisuuksiin, valokuvakirjan valmistamiseen, älypuhelimella kuvaamiseen ja jopa myynti-ilmoituksen tekemiseen. Suositut tietotekniikan yksityistunnit saavat keväällä jatkoa.

Korona perui Ullavan kuvataiteen ja musiikin viikon viime kesältä. Sinne suunnitellut kurssit siirrettiin suoraa kesälle 2021 ja uutena opiston kurssina mukaan saatiin myös kitaransoitto, opettajana toimii Konsta Kivelä. Kesällä musisoidaan kitaran lisäksi niin pianon soitossa opettajana Ilona Haverinen, laulussa opettajana Annami Hylkilä, viulun sekä ukuleleen soitossa opettajana Sanna-Maija Erkkilä kanssa.

Toistaiseksi koronarajoitukset vaikuttavat opiston elämään siten, että Soiten suositusten mukaan Kokkolan seudun opiston lähiopetuksen keskeytys jatkuu 10.1.2021 saakka. Sen jälkeen alle 20 hengen ryhmät jatkavat suunnitellun ohjelman mukaan.

Kuva- ja sanataiteen perusopetus jatkavat normaalilla aikataululla sovituin järjestelyin.

Kevään uusille kursseille ilmoittautuminen alkaa torstaina 7.1. 2021 klo 18.00.

Opisto suosittelee ensisijaisesti ilmoittautumista verkkopalvelun tai puhelimen kautta ja välttämään paikan päällä ilmoittautumista.

Kaikukorttilaiset voivat ilmoittautua joko puhelimitse tai verkkopalvelussa ja esittää kortin toimistoon myöhemmin ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin ennen kurssin alkamista.