Ylen laadukas dokumenttisarja jatkuu: Suomi on nyt maalainen

Maalaiselämä ei muutama vuosi sitten kiinnostanut ketään. Nyt lehteä ei voi avata ilman juttua maalta. Teemme etätöitä keskeltä metsää, sisustamme rustiikkiseen maalaistyyliin ja kokkaamme ulkona itse kasvatettua tai vähintään lähellä tuotettua ruokaa.

Mitä on tapahtunut? Onko maalaisuudesta tullut muotia, vai olemmeko vain palanneet itsemme ytimeen?

Yle TV1:n laadukkaissa dokumenttisarjoissa Suomi on jo ollut ruotsalainen, venäläinen, suomalainen ja metsäläinenkin. Suomalaisuudessa riittää silti vieläkin maata käännettäväksi, kirjaimellisesti. Nyt nimittäin alkaa Suomi on maalainen.

Mutta mitä maalaisuus tai kaupunkilaisuuskaan oikein on? Raja on usein keinotekoinen ja häilyväinenkin. Esimerkiksi Euroopan unionin tilastomääritelmien mukaan Suomessa on vain neljä kaupunkia. Ilmasta katsottuna suurin osa Suomea on pelkkää maaseutua.

Sarja ei vastakkain asettele kaupunkia ja maaseutua, vaan tonkii asioita hieman syvemmältä, siitä kiitos. Maalaisuudestamme huolimatta suurimmalle osalle suomalaisista itse elämä maalla on niin kaukainen ajatus, että se on tehnyt siitä kiinnostavaa. Se kuinka pitkälle kiinnostus kantaa, onkin sitten jo eri asia. Maalaisytimemme pohtiminen ei kuitenkaan ole haitaksi kenellekään.

Maalaisuuden olemusta pohtivat mm. näyttelijä Jussi Vatanen, kansanedustaja Bella Forsgrén, historiantutkija Kati Katajisto, luova johtaja Jani Halme ja Maustetytöt.

Sarjan juontajana aloittaa Isästudio-radio-ohjelmasta tuttu toimittaja Olavi Seppänen. Tämä lapsuuden kesät maalla viettänyt täysiverinen nuori kaupunkilainen lähtee sarjassa tutustumaan maalaisuuden syvimpään olemukseen.

TV1 klo 18.30