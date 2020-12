Piia ja Johanna saivat vaihdevuodet jo kolmekymppisinä, ja se oli lapsettomuustuomio – "Mietin olenko nainen ollenkaan"

Sukusolujen luovuttaja ei saa tietää, kenelle hänen solujaan on luovutettu. Luovutetuista sukusoluista alkunsa saaneella lapsella on kuitenkin täysi-ikäisenä oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämä edellyttää, että hänelle on kerrottu asiasta.