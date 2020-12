Nashvillen räjähdyksestä epäilty 63-vuotias mies kuoli räjähdyksessä – DNA:ta löytyi räjähdyspaikalta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvalloissa Nashvillessa joulupäivän aamuna sattuneesta räjähdyksestä epäilty 63-vuotias mies kuoli itse matkailuauton räjähdyksessä, jossa loukkaantui kolme ihmistä. Asiasta kertoivat viranomaiset sunnuntaina.

Uutistoimisto Reutersin mukaan FBI:n rikospaikkatutkijat tutkivat räjähdyspaikalta kerättyjä DNA-näytteitä, jotka sopivat Anthony Q Warnerin DNA:han.

– Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Anthony Warner oli pommittaja. Hän oli paikalla, kun pommi räjähti, ja hän menehtyi räjähdyksessä, kertoi alueellinen syyttäjä Donald Cochran tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan teon motiiveista on liian aikaista puhua, koska tutkinta on vielä kesken. Sunnuntaina muun muassa uutiskanava CNN uutisoi, että tekoa epäillään itsemurhaiskuksi.

Nashvillen poliisilaitos julkaisi maanantaiaamuna poliisikameran kuvaaman videon, jossa perjantain räjähdys näkyy.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR