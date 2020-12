Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Poliisi epäilee Seinäjoella kadonneen Kai-Pekka Savolaisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Poliisille on tullut havaintoja asiaan liittyen, ja poliisi on edistynyt katoamisen tutkinnassa.

Edelleen poliisi pyytää havaintoja Kasperissa lauantaina 28.11.2020 Kai-Pekka Savolaisen seurassa liikkuneista ihmisistä.

Savolaisen seurassa on nähty keski-ikäinen mies, joka on ollut pukeutuneena lenkkareihin, harmaisiin college-housuihin, mustaan takkiin ja päässä on ollut maastokuvioinen lippalakki. Keski-ikäisellä miehellä on parta ja hän on noin 170 – 175 cm pitkä.

Poliisi pyytää myös havaintoja Kasperin R-kioskin läheisyydessä illalla nähdystä mustasta tai tummasta Mercedes-Benz C-mallin farmariautosta.

Auto on vuosimalliltaan 2000 luvun alusta ja korimalliltaan W203. Poliisille tulleiden tietojen mukaan autoon olisi kolmen miehen toimesta nostettu maasta yksi mies. Kaikki autoon ja sillä liikkuneisiin liittyvät havainnot toivotaan ilmoitettavan poliisille.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot ja kaikki Kai-Pekka Savolaiseen liittyvät tiedot sähköpostilla vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse kello 8-17 numeroon 0295 447 325.