Minna Mustosen kolumni : Leffoihin lisää kuunneltavuutta ja puheeseen selkeyttä, kiitos

Myönnetään, myönnetään ikääntymisen ensimmäisiä merkkejä on se, kun alkaa riitelemään, että kaikki nykyohjelmat on täynnä partoihinsa mumisevia näyttelijöitä.

Kun en enää pitkiin aikoihin (oikeastaan ikään) ole saanut selvää suomalaisten koulutettujen ammattinäyttelijöiden puheesta, piti oikein käydä terveysasemalla tarkistuttamassa kuulonsa. Sain lausunnon, ettei ole tummun kuulossa mitään vikaa.

No missä sitten?

On kuulkaas alkanut ärsyttämään tuo äänen kuulumattomuus jo niin, ettei tahdo viitsiä katsoa mitään suomalaista sarjaa tai elokuvaa televisiosta.

Tarinoissa, juonissa, itse näyttelijäntyössä ja ohjauksessa ei ole mitään vikaa, mutta äänenkäyttö on jotakin sellaista, joka menee yli hilseen.

En saa selvää näyttelijöiden puheesta. Puhe on muminaa, mömötystä tai kummallisen pehmeää. Toisaalta äänimaailma eli pullon avaukset, hiekalla kävelyt ja oven narahdukset ovat ehkä kovinkin teräviä. Musiikki soi vallan hyvin kuultavasti.

Tietenkään en kaipaa sitä, että s-e-l-k-e-ä-l-l-ä artikulaatiolla selkokielellä vuorosanoja posmotettaisiin, ei siitä ei ole kysymys.

Haluan, että tavallisesta vuoropuhelusta saa normaalilla äänenvoimakkuudella selvää.

Eihän siinä ole mitään järkeä, että volyymit saa laittaa kattoon kuullakseen puhetta ja sitten tuumaa sydän pysähtyä kun alkaa musiikki soimaan. En halua osallistua elokuvan katsomiseen ääninaisen ominaisuudessa ja ikään kuin mikseripöydän ääressä istuen: volyymiä eestaas vääntäen.

Olen muutamia kertoja jutellut aiheesta elokuvan tekijöiden kanssa. Heiltä on tullut kommenttia, että syy on siinä, että olen tottunut katsomaan leffoja tekstitettyinä ja siksi minun on hankala seurata ilman tekstitystä käytävää dialogia.

Sanonpahan vain: höpönhöpön.

Meillä täällä Suomessa valitettavasti äänenkäsittely jotensakin mättää. Enkä voi ymmärrä miksi?

Meillä kuitenkin on alan huippuammattilaisia ja kalusto on jo ihan pienemmilläkin tuotantoyhtiöillä huippuluokkaa.

Myös leffateatterissa olisi kiva katsella elokuvia ilman pelkoa siitä, että alkaa korvanpohjat vuotamaan verta, kun äänet on niin lujalla. Yleisö kuulee äänet kaikkein parhaiten, kun äänipöydällä on nähty jo ennakkoon vaivaa. Annetaan jännityksen kasvaa leffan juonen mukana, ei siitä pelosta, että meneekö kalsarit vaihtoon, kun äänet on liian isolla.